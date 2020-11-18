MEB'den Son Dakika Uzaktan Eğitim Açıklaması: Hiçbir Sınav Yapılmayacak

Koronavirüs önlemleri kapsamında okullarda yüz yüze dersler yapılmayacak. Cumhurbaşkanı tarafından uzaktan eğitim sistemi ile derslerin işleneceği bilgisi paylaşılmıştı. MEB tarafından uzaktan eğitm açıklaması yapıldı. Uzaktan eğitim ne zaman bitecek? İşte merak edilen detaylar.

Uzaktan Eğitim Ne Zaman Bitecek?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından uzaktan eğitim açıklaması yapıldı.

Yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğiz. 31 Aralık'a kadar yüz yüze veya uzaktan hiçbir sınav yapılmayacak, sınavlarla ilgili planlama salgının seyrine göre gerçekleştirilecek. Merkezi sınavlara hazırlanan öğrenciler için sınav müfredatının uzaktan eğitime uyumlu hale getirilmesiyle ilgili çalışmalar sürmektedir. Destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarında da bu süreçte yüz yüze eğitim yapılmayacaktır. Özel Öğretim Kanunu kapsamındaki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki bireysel eğitimler yüz yüze gerçekleştirilebilecek. Aralık ayının son haftasındaki tabloya göre okullarda yüz yüze eğitime aşamalı geçiş planlamamızı ve takvimimizi kamuoyu ile paylaşacağız."

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Cumhurbaşkanı Açıklama Yapmıştı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada "Hafta sonları saat 10.00- 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Eğitim online olarak yıl sonuna kadar devam edecek. Restoran, berber gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ve 20,00 arasında olacak. Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanacak. 65 yaş üstü için uygulanan sokağa çıkma uygulaması 20 yaş altına da uygulanacak. Sinemalar yıl sonuna kadar kapatılacak. Restoranlarda sadece paket uygulamasına getirilecek. Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edecek, halı sahalar kapalı alınacak." cümlelerine yer vermişti.