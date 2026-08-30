OLED Ekranlı Laptop Tanıtıldı! GeForce RTX 5060 Ekran Kartı, 24 GB RAM ve Dahası

Güçlü teknik özellikleriyle dikkatleri üzerine çeken Mechrevo Phenom 15 Air 2026 tanıtıldı. Dizüstü bilgisayar 240Hz yenileme hızı sunan OLED ekran, AMD Ryzen 7 449 işlemci ve Nvidia GeForce RTX 5060 ekran kartı gibi detaylarla karşımıza çıkıyor. İşte Mechrevo Phenom 15 Air 2026 özellikleri ve fiyatı!

Mechrevo Phenom 15 Air 2026 Özellikleri Neler?

Ekran boyutu: 15,3 inç

Ekran türü: OLED

Ekran çözünürlüğü: QHD

Ekran yenileme hızı: 240 Hz

Renk gamı: Yüzde 100 DCI-P3

Ekran kalibrasyonu: Fabrika çıkışlı renk kalibrasyonu

İşlemci: AMD Ryzen 7 449

Harici ekran kartı: Nvidia GeForce RTX 5060 Laptop GPU

Soğutma sistemi: Çift fan

İşlemci güç değeri: 85W’a kadar

RAM: 24 GB LPDDR5X

Depolama: 1 TB SSD

USB Type-A: 3 adet

USB Type-C: 1 adet

USB4: 1 adet

Kablosuz bağlantı: Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3

Kalınlık: 18,75 mm

Ağırlık: Yaklaşık 1,6 kg

Mechrevo Phenom 15 Air 2026'da 15,3 inç büyüklüğünde, 240Hz yenileme hızı ve QHD çözünürlük sunan OLED bir panel bulunuyor. Kullanıcılar 240Hz yenileme hızı sayesinde menü geçişlerinde, oyunlarda ve web sayfalarını kaydırırken üst düzey bir ekran deneyimi elde edebilecek. OLED paneli ise LCD'ye kıyasla daha canlı renkler sunabiliyor.

Dizüstü bilgisayarda AMD Ryzen 7 449 işlemciye yer veriliyor. Bu işlemci günlük kullanımlarda ve oyunlarda tatmin edici bir performans sunuyor. Modelde ayrıca Nvidia GeForce RTX 5060 ekran kartı mevcut. Oyun tarafında başarılı bir performans sergileyen grafik kartı Clair Obscur: Expedition 33’ü 1080p çözünürlükte yüksek ayarlarında ortalama 55 FPS ile çalıştırabiliyor. Üründe bunlara ek olarak 24 GB RAM ve 1 TB dahili depolama bulunuyor. Ayrıca çift fanlı soğutma sistemine sahip olduğunu da söylemek mümkün.

Mechrevo Phenom 15 Air 2026 Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?

Mechrevo Phenom 15 Air 2026’nın açıklanan fiyatı 1.709 dolar yani yaklaşık 82.437 TL seviyesinde. Bununla birlikte Mechrevo markalı bilgisayarlar Türkiye’de yaygın olarak satılmıyor. Bu nedenle Phenom 15 Air 2026’nın Türkiye pazarına gelmemesi de söz konusu.

Editörün Yorumu

Mechrevo Phenom 15 Air 2026’nın teknik özelliklerini beğendiğimi söyleyebilirim. Açıkçası oyunlara çok ilgi duymasam bile ileride harici ekran kartına ihtiyaç duyabileceğimi düşünerek bu tarz modellere yöneliyorum. Bu bilgisayar, oyunlarda sorunsuz bir deneyim sunarken günlük işlerinizi de rahatlıkla halletmenize imkân tanıyor. Ayrıca oldukça ince sayılabilecek bir tasarıma sahip olduğunu da söyleyebilirim. Genel performansıyla kullanıcılarını memnun edecek bir model gibi görünüyor.