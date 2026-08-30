Avuç İçine Sığabilen Mini Bilgisayar Tanıtıldı: AMD İşlemcisi Var

Hasee, kısa süre önce AMD Ryzen 7 8745HS işlemciyle gelen yeni mini bilgisayarını tanıttı. Markanın Ares Mini R78D adını verdiği model RAM ve dahili depolama birimleri olmadan satılıyor. Bir diğer deyişle barebone, yani çıplak sistem olarak karşımıza çıkan cihazda bu bileşenleri kullanıcıların sonradan satın alıp eklemesi gerekiyor. İşte merak edilen detaylar!

Hasee Ares Mini R78D Özellikleri Neler?

İşlemci: AMD Ryzen 7 8745HS

Grafik birimi: AMD Radeon 780M

Harici ekran kartı desteği: USB4 üzerinden eGPU

Bellek yuvası: 2 adet SO-DIMM

Bellek desteği: 5.600 MHz hızına kadar DDR5

Depolama yuvası: 2 adet M.2

Depolama desteği: PCIe 4.0 SSD

USB 3.0 Type-A: 5 adet

USB 2.0 Type-A: 1 adet

USB Type-C: 1 adet

USB4: 1 adet

Ethernet: 2 adet

Görüntü çıkışı: HDMI 2.1 ve DisplayPort 1.4

Ses bağlantısı: 3,5 mm

Hasee Ares Mini R78D diğer mini bilgisayarlardaki gibi kompakt bir tasarıma sahip. Model beyaz renk seçeneğiyle sunuluyor. Bağlantı tarafında ise beş USB 3.0 Type-A, bir USB 2.0 Type-A, bir USB-4 ve bir USB Type-C bağlantı noktasına yer verilmiş. Ayrıca HDMI ve DisplayPort çıkışlarıyla bizleri karşılıyor.

Hasee Ares Mini R78D İşlemcisi Ne?

Mini bilgisayarda AMD Ryzen 7 8745HS işlemcisi bulunuyor. 8 çekirdek ve 16 iş parçacığıyla gelen bu donanım aynı zamanda AMD Radeon 780M isimli dahili bir grafik kartına ev sahipliği yapıyor. Bu donanım kombinasyonunun ana odağı oyun değil. Fakat yine de League of Legends, CS2 ve Valorant başta olmak üzere düşük ayarlarda akıcı bir şekilde oynayabilme imkanınız olacak.

Hasee Ares Mini R78D Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?

Hasee Ares Mini R78D yazının başında da bahsettiğimiz üzere RAM, SSD ve işletim sistemi bulunmayan boş versiyonla satışta. Ürünün fiyat etiketi ise 297 dolar olarak açıklandı. Bu da güncel döviz kuruyla birlikte 14.325 TL'ye denk geliyor. Bunun dışında Hasee marka bilgisayarları ülkemizde çok fazla göremiyoruz. Bu nedenle Ares Mini R78D'nin de Türkiye'yi pas geçmesi ihtimaller dahilinde.

Editörün Yorumu

Odanızda masaüstü kasa için yeterli alan yoksa Hasee Ares Mini R78D gibi mini bilgisayarlara yönelebilirsiniz. Beklentileri doğru belirlediğinizde bu ürünler günlük kullanım ve temel ihtiyaçlar için memnun edici olabilir. Özellikle oyun performansı konusunda gerçekçi olmak gerekiyor. Mini bilgisayarların ana odağı genellikle oyun değil. Buna rağmen bazı oyunları düşük grafik ayarlarında çalıştırabiliyorlar. Üst düzey grafik kalitesi ve yüksek kare hızları hedefliyorsanız, mini bilgisayarlar sizin için en uygun seçenek olmayabilir.