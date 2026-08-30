Xiaomi'den AMOLED Ekranlı Telefon Geliyor! Fiyatı Ortaya Çıktı

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Xiaomi'nin çok yakında kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlandığı POCO X8 için geri sayım başladı. Telefonla ilgili bugüne dek ortaya çıkan raporlar selefi gibi orta-üst segmente hitap edeceği şeklinde. Son detaylar ise modelin fiyat etiketini gözler önüne seriyor. İşte merak edilen detaylar!

POCO X8 Ne Kadardan Satılacak?

Xiaomi, POCO X8’in fiyatına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak güvenilir kaynaklara göre telefonun 28.000 ila 30.000 Hindistan rupisi arasında fiyatlandırılması söz konusu. Bu tutar da 292 ila 313 dolar arasına karşılık geliyor. Bunlara Türkiye’de uygulanan vergileri dahil edersek fiyatların sırasıyla 28.730 TL ile 30.797 TL seviyelerine ulaşması muhtemel.

POCO X8 Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

POCO X8'in 4 Eylül'de kullanıcıların karşısına çıkması bekleniyor. Bu etkinlikle birlikte akıllı telefonun tüm özelliklerini, tasarımını ve fiyatını resmi bir şekilde öğrenebileceğiz. Bunun dışında Türkiye'de POCO marka telefonlar satışta. Muhtemelene POCO X8 de ülkemizde satışa çıkacaktır. Tabii yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

POCO X8 Özellikleri Neler Olacak?

Ekran: 6,83 inç AMOLED

Ekran tepe parlaklığı: 3.500 nit

Ekran koruması: Gorilla Glass Victus 2

İşlemci: Snapdragon 6s Gen 4

Ana kamera: Optik görüntü sabitlemeli 50 megapiksel

Ön kamera: 16 megapiksel

Batarya: 9.000 mAh

Kablolu şarj: 67W

Editörün Yorumu

POCO X8'in kullanıcıların beğenisini kazanacağını düşünüyorum. Akıllı telefonun bugüne dek ortaya çıkan özellikleri orta-üst segmente hitap edeceğini düşündürüyor. Fiyatı da Türkiye şartlarına göre aşırı pahalı olmayacak. Kısacası amiral gemilerine 100.000 TL civarı bir ödeme yapmak istemeyenler için uygun olacak.