7.000 mAh Bataryalı Ucuz Android Tablet Tanıtıldı! 90Hz Ekranı Var
Tecno kısa süre önce giriş-orta segment özelliklerine sahip Megapad SE 2 isimli tabletini tanıttı. Peki şirketin yeni tableti neler sunuyor? İşte ayrıntılar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Tecno Megapad SE 2 özellikleri ve fiyatı belli oldu.
- Markanın yeni tableti MediaTek Helio G88 işlemci, 4 GB RAM, 7.000 mAh pil ve 90Hz ekranla geliyor.
- Tecno Megapad SE 2'nin 4 GB RAM ve 256 GB versiyonu 217 dolarlık bir fiyat etiketiyle satılacak. Bu güncel döviz kuruyla 10.467 TL.
Tecno kısa bir süre önce giriş-orta segment özelliklerine sahip Megapad SE 2 isimli tabletini tanıttı. Markanın yeni modeli 90Hz yenileme hızı, MediaTek Helio G88 işlemci, 7.000 mAh batarya ve 4 GB RAM gibi özelliklere sahip. İşte Tecno Megapad SE 2 teknik özelliklerive fiyatı!
Tecno Megapad SE 2 Özellikleri Neler?
- Ekran boyutu: 9,7 inç
- Ekran türü: LCD
- Ekran çözünürlüğü: 2.048 x 1.280 piksel
- Ekran yenileme hızı: 90 Hz
- Tepe parlaklık: 550 nit
- İşlemci: MediaTek Helio G88
- İşlemci yapısı: 8 çekirdek
- Maksimum işlemci hızı: 2,0 GHz
- Grafik birimi: Mali-G52 MC2
- RAM: 4 GB
- Dahili depolama: 256 GB
- Depolama genişletme: microSD kart ile 2 TB’a kadar
- Arka kamera: 8 megapiksel
- Ön kamera: 8 megapiksel
- Batarya kapasitesi: 7.000 mAh
- Kablolu şarj: 18W
- Şarj bağlantısı: USB Type-C
- İşletim sistemi: Android 16 tabanlı HiOS 16
- SIM kart: Tek nano SIM
- Mobil bağlantı: 4G LTE
- Kablosuz bağlantılar: Çift bant Wi-Fi ve Bluetooth
- Hoparlör: Çift hoparlör
- Kalınlık: 7,9 mm
- Ağırlık: Yaklaşık 387 gram
- Renk seçenekleri: Deep Gray, Sandy Titanium ve Iris Purple
Tecno Megapad SE 2 Ekran Özellikleri Neler?
Tecno Megapad SE 2'de 9,7 inç boyutlarında, 90Hz yenileme hızı ve LCD bir ekran bulunuyor. Bu özellikler giriş-orta segment için yeterli. 90Hz tazeleme hızı menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve oyunlarda 60Hz'e kıyasla daha akıcı. Öte yandan LCD paneli AMOLED/OLED kadar olmasa da renk canlılığı gibi konularda çok fazla üzmüyor.
Tecno Megapad SE 2 İşlemci Özellikleri Neler?
Tablette MediaTek Helio G88 işlemcisi mevcut. 12 nm üretim teknolojisiyle geliştirilen bu yonga seti halihazırda Lenovo Tab K11 gibi modellere de güç veriyor. Maalesef giriş segment bir işlemci olması nedeniyle oyunlarda üst düzey bir performans beklemek pek doğru olmaz. Bu doğrultuda oyunları düşük ayarlarda ve minimum akıcılıkta oynayabileceksiniz.
Tecno Megapad SE 2 Batarya Özellikleri Neler?
Tecno Megapad SE 2, tablet standartlarına göre nispeten düşük sayılabilecek bir pil kapasitesiyle geliyor. Model bu kapsamda 18W hızlı şarj desteğine sahip 7.000 mAh kapasiteli bir bataryadan besleniyor. Ancak yine de gün içerisinde sürekli şarj aleti arama gibi bir ihtiyacınız olmayacak diyebiliriz.
Tecno Megapad SE 2 Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?
Tecno Megapad SE 2'nin 4 GB RAM ve 256 GB versiyonu 217 dolarlık bir fiyat etiketiyle satılacak. Bu güncel döviz kuruyla 10.467 TL. Bunun dışında ülkemizde Tecno marka ürünler satıldığından Megapad SE 2'nin de ilerleyen dönemlerde Türkiye'de satışa çıkması söz konusu.
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Editörün Yorumu
Tecno Megapad SE 2 günlük kullanım için yeterli görünen bir donanıma sahip diyebilirim. Ancak MediaTek Helio G88 işlemcisi ve 4 GB RAM kapasitesi yoğun oyunlarla çoklu görev kullanımlarında sınırlı bir deneyim sunabilir diye düşünüyorum. Genel olarak tabletlere çok fazla para harcamak istemiyorsanız Megapad SE 2'yi tercih edebilirsiniz.