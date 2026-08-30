7.000 mAh Bataryalı Ucuz Android Tablet Tanıtıldı! 90Hz Ekranı Var

Tecno kısa bir süre önce giriş-orta segment özelliklerine sahip Megapad SE 2 isimli tabletini tanıttı. Markanın yeni modeli 90Hz yenileme hızı, MediaTek Helio G88 işlemci, 7.000 mAh batarya ve 4 GB RAM gibi özelliklere sahip. İşte Tecno Megapad SE 2 teknik özelliklerive fiyatı!

Tecno Megapad SE 2 Özellikleri Neler?

Ekran boyutu: 9,7 inç

Ekran türü: LCD

Ekran çözünürlüğü: 2.048 x 1.280 piksel

Ekran yenileme hızı: 90 Hz

Tepe parlaklık: 550 nit

İşlemci: MediaTek Helio G88

İşlemci yapısı: 8 çekirdek

Maksimum işlemci hızı: 2,0 GHz

Grafik birimi: Mali-G52 MC2

RAM: 4 GB

Dahili depolama: 256 GB

Depolama genişletme: microSD kart ile 2 TB’a kadar

Arka kamera: 8 megapiksel

Ön kamera: 8 megapiksel

Batarya kapasitesi: 7.000 mAh

Kablolu şarj: 18W

Şarj bağlantısı: USB Type-C

İşletim sistemi: Android 16 tabanlı HiOS 16

SIM kart: Tek nano SIM

Mobil bağlantı: 4G LTE

Kablosuz bağlantılar: Çift bant Wi-Fi ve Bluetooth

Hoparlör: Çift hoparlör

Kalınlık: 7,9 mm

Ağırlık: Yaklaşık 387 gram

Renk seçenekleri: Deep Gray, Sandy Titanium ve Iris Purple

Tecno Megapad SE 2 Ekran Özellikleri Neler?

Tecno Megapad SE 2'de 9,7 inç boyutlarında, 90Hz yenileme hızı ve LCD bir ekran bulunuyor. Bu özellikler giriş-orta segment için yeterli. 90Hz tazeleme hızı menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve oyunlarda 60Hz'e kıyasla daha akıcı. Öte yandan LCD paneli AMOLED/OLED kadar olmasa da renk canlılığı gibi konularda çok fazla üzmüyor.

Tecno Megapad SE 2 İşlemci Özellikleri Neler?

Tablette MediaTek Helio G88 işlemcisi mevcut. 12 nm üretim teknolojisiyle geliştirilen bu yonga seti halihazırda Lenovo Tab K11 gibi modellere de güç veriyor. Maalesef giriş segment bir işlemci olması nedeniyle oyunlarda üst düzey bir performans beklemek pek doğru olmaz. Bu doğrultuda oyunları düşük ayarlarda ve minimum akıcılıkta oynayabileceksiniz.

Tecno Megapad SE 2 Batarya Özellikleri Neler?

Tecno Megapad SE 2, tablet standartlarına göre nispeten düşük sayılabilecek bir pil kapasitesiyle geliyor. Model bu kapsamda 18W hızlı şarj desteğine sahip 7.000 mAh kapasiteli bir bataryadan besleniyor. Ancak yine de gün içerisinde sürekli şarj aleti arama gibi bir ihtiyacınız olmayacak diyebiliriz.

Tecno Megapad SE 2 Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?

Tecno Megapad SE 2'nin 4 GB RAM ve 256 GB versiyonu 217 dolarlık bir fiyat etiketiyle satılacak. Bu güncel döviz kuruyla 10.467 TL. Bunun dışında ülkemizde Tecno marka ürünler satıldığından Megapad SE 2'nin de ilerleyen dönemlerde Türkiye'de satışa çıkması söz konusu.

Editörün Yorumu

Tecno Megapad SE 2 günlük kullanım için yeterli görünen bir donanıma sahip diyebilirim. Ancak MediaTek Helio G88 işlemcisi ve 4 GB RAM kapasitesi yoğun oyunlarla çoklu görev kullanımlarında sınırlı bir deneyim sunabilir diye düşünüyorum. Genel olarak tabletlere çok fazla para harcamak istemiyorsanız Megapad SE 2'yi tercih edebilirsiniz.