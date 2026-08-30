AOC Yeni Monitörünü Tanıttı! 5K Çözünürlük ve 360Hz Yenileme Hızı

AOC güçlü özelliklere sahip Agon Optimus Ultra AGP277KXM isimli monitörünü vitrine çıkardı. Markanın yeni modeli 5K çözünürlük gibi dikkat çeken özelliklerle karşımıza çıkıyor. İşte AOC Agon Optimus Ultra AGP277KXM özellikleri ve fiyatı!

AOC Agon Optimus Ultra AGP277KXM Özellikleri Neler?

Ekran boyutu: 27 inç

Panel tipi: Fast IPS

Arka aydınlatma: Mini LED

Çözünürlük: 5120 x 2880 piksel

Yenileme hızı: 5K çözünürlükte 180 Hz

Çift mod yenileme hızı: QHD çözünürlükte 360 Hz

Tam ekran parlaklığı: 450 nit

HDR parlaklığı: 1200 nit

Maksimum parlaklık: Küçük alanlarda 1600 nit

HDMI: 2 adet HDMI 2.1

DisplayPort: 1 adet DisplayPort 2.1

USB Type-C: DisplayPort Alt Mode desteği

USB: 3 adet USB 3.2 Gen 1

Ses çıkışı: 3,5 mm kulaklık girişi

Eğim ayarı: -5 ile 23 derece

Dikey kullanım: 90 derece pivot desteği

Yatay dönüş: 20 derece

Yükseklik ayarı: 150 mm

AOC Agon Optimus Ultra AGP277KXM, 27 inç boyutunda IPS bir ekranla karşımıza çıkıyor. IPS panel sayesinde TN ekranlarda farklı açılardan bakıldığında yaşanan renk solması ve dar görüş açısı gibi sorunları yaşamıyorsunuz. Bunun yanında renk canlılığı gibi konularda da başarılı bir performans sunuyor. Yani üst seviye bir görüntü deneyimi vadettiğini söyleyebiliriz.

Ürünün en çok dikkat çeken özelliği çözünürlüğü diyebiliriz. Model 5K çözünürlük desteği sunuyor. Üretici her zaman en yüksek çözünürlüğü kullanmak istemeyenler için ise QHD seçeneğine de yer veriyor. Model bu kapsamda 5K çözünürlükte 180 Hz, QHD çözünürlükte 360 Hz yenileme hızlarına ulaşabiliyor. Bunun dışında 1600 nite kadar parlaklığı desteklediğini söyleyebiliriz.

Monitörde bilgisayar ve konsol bağlantısı için iki HDMI 2.1 ile bir DisplayPort 2.1 girişi var. Ek olarak görüntü aktarımı yapabilen USB Type-C portu da bulunuyor. Klavye, mouse ve USB bellek gibi aksesuarlar için üç USB 3.2 Gen 1 portu mevcut. Kulaklık veya harici hoparlör bağlamak için 3,5 mm ses çıkışı da yer alıyor.

AOC Agon Optimus Ultra AGP277KXM’nin standı -5 ila 23 derece arasında eğim ayarı sunuyor. Ekranı 90 derece döndürülerek dikey olarak da kullanabiliyorsunuz. Son olarak sağa ve sola dönüş açısı 20 dereceyle sınırlıyken, yükseklik ayarı 150 mm’ye kadar çıkabiliyor.

AOC Agon Optimus Ultra AGP277KXM için herhangi bir fiyat bilgisi paylaşılmadı.

AOC Agon Optimus Ultra AGP277KXM Türkiye'de Satılacak mı?

AOC, Agon Optimus Ultra AGP277KXM’nin hangi ülkelerde satışa sunulacağına ilişkin şu ana kadar bir açıklama yapmadı. İlk etapta Çin’de satışa çıkması beklenen monitörün ilerleyen dönemde diğer pazarlara da gelmesi mümkün. AOC marka monitörler Türkiye’de de satıldığı için Agon Optimus Ultra AGP277KXM’nin ülkemizde satışa sunulması da ihtimaller arasında.

Editörün Yorumu

AOC Agon Optimus Ultra AGP277KXM’nin beklentileri karşılayan bir monitör olduğunu söyleyebilirim. Ürünün 5K çözünürlük desteği bence en dikkat çekici özelliği. Ancak monitörü sürekli 5K çözünürlükte kullanmanız gerekmiyor. İsterseniz QHD moduna da geçebilirsiniz. Yalnız çözünürlük değiştiğinde yenileme hızının da değişebileceğini unutmamak gerekiyor. Bu kapsamda 5K çözünürlükte 180Hz ve QHD çözünürlükte ise 360Hz yenileme hızları destekleniyor.