Yeni İhale Kapsamında Meclis 57 Lüks Araç Kiralayacak!
8 Kasım'da gerçekleşeceği söylenen yeni "Sürücüsüz Araç Kiralama" ihalesi kapsamında meclisin 57 lüks binek araç kiralayacağı ortaya çıktı. İşte detaylar!
8 Kasım'da mecliste kullanılmak üzere "Sürücüsüz Araç Kiralama" ihalesi düzenleyeceği öğrenildi.
Peki bu ihaleyi önemli kılan ne? T24'ün haberine göre TBMM Destek Hizmetleri Başkanlığının 8 Kasım'da gerçekleştireceği söylenen "Sürücüsüz Araç Kiralama" ihalesi, 57'si lüks binek araçtan oluşuyor ve toplam 113 aracı kapsıyor.
Kiralanacak bu araçlar TBMM'yi ziyarete gelen yabancı ülke meclis başkanları ve beraberindeki isimlerin ulaşım vb. ihtiyaçlarını üç yıl boyunca karşılamak amacıyla kullanılacak.
Peki Hangi Araçlar Kiralanacak?
İhalede kiralanması planan araçların özellikleri de ihale dosyasında yer alıyor. 57 adet lüks binek aracın özellikleri şu şekilde:
- 2023 model veya üstü, sıfır kilometre, sedan, siyah renk
- Motor hacmi bin 900 cm3 veya üstü
- Araç uzunluğu 4 bin 900 mm veya üstü
- Dört silindir, dizel, dizel-elektrikli, benzinli, benzin-elektrikli motor, yedi ileri veya üstü otomatik şanzıman
Artık Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Sadece Togg Araçları Kullanılacak!
Hatırlarsanız eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kamudaki araçların yerli otomobille değiştirileceğini daha önce açıklamıştı.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
YORUMLAR