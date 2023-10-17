Yeni İhale Kapsamında Meclis 57 Lüks Araç Kiralayacak!

8 Kasım'da mecliste kullanılmak üzere "Sürücüsüz Araç Kiralama" ihalesi düzenleyeceği öğrenildi.

Peki bu ihaleyi önemli kılan ne? T24'ün haberine göre TBMM Destek Hizmetleri Başkanlığının 8 Kasım'da gerçekleştireceği söylenen "Sürücüsüz Araç Kiralama" ihalesi, 57'si lüks binek araçtan oluşuyor ve toplam 113 aracı kapsıyor.

Kiralanacak bu araçlar TBMM'yi ziyarete gelen yabancı ülke meclis başkanları ve beraberindeki isimlerin ulaşım vb. ihtiyaçlarını üç yıl boyunca karşılamak amacıyla kullanılacak.

Peki Hangi Araçlar Kiralanacak?

İhalede kiralanması planan araçların özellikleri de ihale dosyasında yer alıyor. 57 adet lüks binek aracın özellikleri şu şekilde:

2023 model veya üstü, sıfır kilometre, sedan, siyah renk

Motor hacmi bin 900 cm3 veya üstü

Araç uzunluğu 4 bin 900 mm veya üstü

Dört silindir, dizel, dizel-elektrikli, benzinli, benzin-elektrikli motor, yedi ileri veya üstü otomatik şanzıman

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