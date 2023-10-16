Artık Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Sadece Togg Araçları Kullanılacak!

Hatırlarsanız eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kamudaki araçların yerli otomobille değiştirileceğini daha önce açıklamıştı. Bu konuda gerçekleştirilecek yeni düzenleme merakla bekleniyordu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni bir açıklama yaparak kamuda tasarruf genelgesini yayınlandıklarını ifade etti. Artık kamu kurum ve kuruluşlarında sadece Togg araçları satın alınacak.

Kamuda Togg Dönüşümü!

Bakan Mehmet Şimşek, kamudaki araç alımlarında değişikliğe giderek Togg dışında başka hiçbir aracın satın alınmayacağını açıkladı. Böylece hem ülke ekonomisine katkı sağlamayı hem de tasarruf etmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Bundan böyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan yetkililer, Audi ve Mercedes gibi modellerin yerine yerli otomobil Togg'u kullanacak. Şu anda kamuya ait elde bulunan araçların satışı yapılarak yerine Togg araçları getirilecek.

Mehmet Şimşek, "Kamuda tasarruf genelgesini güncelledik. Taşıtlar konusunda maksimum hassasiyet gösteriyoruz. Yeni araç alımında sadece TOGG alınacak, eldeki araç da satılacak." şeklindeki açıklamasıyla kamudaki Togg dönüşümünü doğruladı.

Yeni alınacak Togg araçları ile birlikte kamudaki Togg dönüşümü 10-15 yıl içerisinde tamamlanmış olacak. TOGG’un kamu alımlarının yanı sıra sivil sektördeki ve global pazardaki konumunun da geliştirilmesi hedefleniyor.

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