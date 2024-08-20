MediaMarkt’ta Okula Dönüş Kampanyası Başladı! Kaçırılmayacak İndirimler Sizi Bekliyor

Eylül ayının yaklaşması ile yaz tatili yerini okula dönüş coşkusuna bırakmaya başladı. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizdeki öğrenciler de yeni eğitim-öğretim yılına hazırlık yaparken, pek çok marka da bu heyecana indirim, kampanya ve fırsatlarla ortak oldu.

Elbette ki Türkiye'nin önde gelen teknoloji mağazası MediaMarkt da bu konuda geri kalmadı. Şirket, 20 Ağustos’ta başlayan kampanya kapsamında çeşitli kategorilerdeki birçok ürünü kaçırılmayacak fiyalarla tüketicilere sunmaya başladı. İşte detaylar!

MediaMarkt’ın Geleneksel Okula Dönüş Kampanyası Başladı

MediaMarkt, Okula Dönüş Kampanyası kapsamında tüketicilere pek çok farklı kategoride pek çok farklı avantajlar sunuyor. Ancak öğrencilerin başlıca ihtiyaçlarını göz önüne aldığımızda bunlardan birkaç tanesi diğelerine kıyasla öne çıkıyor. O ürünler ise şu şekilde:

LENOVO TAB M11 11" 4/128GB Folio + Kalem + 4G LTE Tablet – 7.699 TL

– 7.699 TL TTEC 2KM141S AirBeat Go TWS Kulak İçi Bluetooth Kulaklık – 999 TL

– 999 TL TARGUS TARTCG460EU CityGear 15.6’’ Slim Topload Laptop Çantası – 2.399 TL

– 2.399 TL HP 650 Renkli Mürekkep Kartuşu – 599 TL

– 599 TL BASEUS Golden Cudgel Stylus Kalem – 359 TL

Elbette ki bunlar MediaMarkt Okula Dönüş Kampanyası kapsamında indirimde olan tek ürünler değil. Benzer bir çok fırsat için buraya tıklayarak şirketin resmi internet sitesindeki ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz.