Çift Ekranlı Telefon Performans Testinde! 16 GB RAM'i Var

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Honor, 700 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Serinin en üst modeli olması beklenen Honor 700 Pro ise tanıtımdan önce Geekbench veritabanında görüldü. Snapdragon 8 Gen 5 işlemcinin yer aldığı telefonun test sonuçları, performansı hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlıyor. Bu arada cihazda yaklaşık 9.000 mAh batarya ve ikinc i bir arka ekran da bulunacak.

Honor 700 Pro'nun Geekbench Test Sonuçları Nasıl?

Honor 700 Pro, FAP-AN00 model numarası ile birlikte Geekbench'te tek çekirdek testinde 2 bin 862 puan, çoklu çekirdek testinde ise 9.397 puana ulaştı. Tek çekirdek testi, işlemcinin tek çekirdekle çalıştığı görevlerdeki performansını ölçüyor. Çoklu çekirdek testi ise birden fazla çekirdeğin aynı anda çalıştığı işlemleri değerlendiriyor.

İki sonuç birlikte incelendiğinde işlemcinin farklı kullanım senaryolarındaki performansı hakkında fikir edinilebiliyor. Test edilen prototipte 16 GB RAM bulunuyor ve cihaz Android 17 kullanıyor. RAM tarafında 12 GB seçeneği de yer alacak. Bu arada telefon 256 GB ve 512 GB seçeenkleri bulunacak.

Honor 700 Pro'nun Özellikleri Neler Olacak?

Özellik Honor 700 Pro İşlemci Snapdragon 8 Gen 5 Ekran 6,57 inç düz panel Çözünürlük 1.5K Ana kamera 200 megapiksel Ultra geniş açılı kamera 12 megapiksel Telefoto kamera 50 megapiksel RAM 12 GB / 16 GB Depolama 256 GB / 512 GB Batarya Yaklaşık 9.000 mAh Kablolu şarj 80W Kablosuz şarj 50W İşletim sistemi Android 17 Arka ekran İkinci ekran

Honor 700 Pro'nun Kamera Özellikleri Neler?

Honor 700 Pro'nun arka kamera sisteminde üç sensör bulunması bekleniyor. Ana kamera 200 megapiksel çözünürlük sunarken ultra geniş açılı kamera 12 megapiksel, telefoto kamera ise 50 megapiksel çözünürlüğe sahip olacak. Ana kamera günlük fotoğraf çekimlerinde kullanılacak. Ultra geniş açılı kamera daha geniş alanları kadraja sığdırırken telefoto kamera uzaktaki nesneleri yakınlaştırmak için görev yapacak.

Honor 700 Pro'nun Bataryası Kaç mAh Olacak?

Honor 700 Pro'nun yaklaşık 9.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacağı iddia edildi. Telefonun 80W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteği sunması bekleniyor. Bu arada Honor 600 Pro'da 7.000 mAh batarya kapasitesi, 80W kablolu hızlı şarj ve 50W kablosuz hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Honor 700 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Honor Magic 9'un Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ile ilgili resmî bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Honor 400, Magic 8 Pro ve Honor 600 Pro dahil olmak üzere Honor'un pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Honor 700 Pro'nun da Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri Honor 700 Pro'nun işlemciden batarya kapasitesine kadar birçok açıdan oldukça iddialı bir telefon olacağını düşünüyorum. Telefonun güçlü işlemci sayesinde kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları sorunsuz çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Ayrıca cihaz yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacaktır.