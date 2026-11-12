Philips Oyuncu Monitörü Tanıttı! 5K IPS Ekran ve Dahası

Philips, Evnia 5000 serisine 27 inçlik yeni oyuncu monitörü 27M2D5901A'yı ekledi. 5K modunda 165Hz sunan monitör, hız aşırtmayla 180Hz seviyesine çıkabiliyor. QHD modunda ise standart 330Hz yenileme hızı 350Hz'e yükseltilebiliyor. Fast IPS panel kullanan monitör, USB-C üzerinden 96W güç aktarımı ve dahili KVM anahtarı gibi özelliklere de sahip.

Philips Evnia 27M2D5901A'nın Özellikleri Neler?

Özellik Değer Ekran boyutu 27 inç Panel türü Fast IPS En-boy oranı 16:9 5K çözünürlük 5120 x 2880 piksel 5K yenileme hızı 165Hz, hız aşırtmayla 180Hz QHD çözünürlük 2560 x 1440 piksel QHD yenileme hızı 330Hz, hız aşırtmayla 350Hz Renk derinliği 1,07 milyar renk HDR VESA DisplayHDR 400, HDR10 Tepki süresi 1 ms GtG, Smart MBR ile 0,5 ms USB-C Görüntü, veri ve 96W güç aktarımı KVM Var Görüntü bağlantıları 2 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 2.1 USB bağlantıları 2 x USB-A, 1 x USB-C Dahili hoparlör 2 x 5W Aydınlatma Ambiglow, AmbiScape Stand 130 mm yükseklik ayarı, eğim, döndürme ve pivot

Philips Evnia 27M2D5901A'nın Yenileme Hızı Nedir?

Philips tarafından tanıtılan yeni oyuncu monitöründe çift mod desteği bulunuyor. Kullanıcılar ihtiyaçlarına göre 5K ile QHD arasında geçiş yapabiliyor. 5K modunda 5120 x 2880 piksel çözünürlükte 165Hz yenileme hızı sunuluyor. Hız aşırtma etkinleştirildiğinde bu değer 180Hz'e çıkıyor.

Daha yüksek kare hızının öne çıktığı rekabetçi oyunlarda QHD moduna geçilebiliyor. 2560 x 1440 piksel çözünürlükte 330Hz olan yenileme hızı, hız aşırtmayla 350Hz seviyesine ulaşıyor. Böylece kullanıcıların yüksek çözünürlük ile daha akıcı hareket arasında seçim yapması mümkün oluyor.

Philips Evnia 27M2D5901A'nın Ekran Özellikleri Neler?

Evnia 27M2D5901A, Fast IPS panel, 1,07 milyar renk desteği ve VESA DisplayHDR 400 sertifikasıyla geliyor. HDR10 desteği de bulunan monitör, uyumlu içeriklerde daha geniş bir parlaklık aralığı sunabiliyor. Bu arada IPS panel, geniş görüş açısına sahip. Monitörün 5K çözünürlüğü günlük kullanımda ve içerik üretiminde keskin görüntüler sunarken 350Hz modu rekabetçi oyunlarda daha akıcı bir deneyim hedefliyor.

KVM Özelliği Ne İşe Yarıyor?

Monitör dahili KVM anahtarı özelliğine de sahip. Bu özellik, iki farklı bilgisayarın aynı klavye ve mouse ile kontrol edilmesini sağlıyor. Örneğin masaüstü bilgisayar ile iş dizüstü bilgisayarı arasında geçiş yapan kullanıcılar, her cihaz için ayrı çevre birimi kullanmak zorunda kalmıyor.

Philips Evnia 27M2D5901A'nın Fiyatı Ne Kadar?

Çok şık bir tasarıma sahip olan Philips Evnia 27M2D5901A için 699 sterlin fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 46 bin 684 TL'ye denk geliyor. Bu tutar yaklaşık 46 bin 700 TL seviyesine karşılık geliyor.

Philips Evnia 27M2D5901A Türkiye'de Satılacak mı?

Philips Türkiye'nin resmî internet sitesinde 27M2D5901A/00 modeline ait ürün ve destek sayfaları bulunuyor. Bu da monitörün Türkiye pazarı için listelendiğini gösteriyor. Evnia serisinin ülkede satışta olması da yeni modelin Türkiye'ye gelme olasılığını artırıyor.

Yine de resmî satış tarihi ve Türkiye fiyatı henüz açıklanmış değil. Ürünün Philips Türkiye mağazasında listelenmesi, satışın başladığı anlamına gelmiyor.

Editörün Yorumu

Philips Evnia 27M2D5901A, tek monitörde hem yüksek çözünürlük hem de yüksek yenileme hızı sunuyor. 5K modunun yanında 350Hz QHD sunması, farklı oyun türleri arasında geçiş yapan kullanıcıların ayrı monitör alma ihtiyacını ortadan kaldırabilir. Bu arada düşük tepki süresinin önemli bir avantaj olduğunu da belirteyim.