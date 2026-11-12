OPPO'dan Yeni Telefon Geliyor! Kamera Özellikleri Belli Oldu

OPPO, Reno 17'nin kamera özelliklerini Çin'deki tanıtımından önce açıkladı. Standart modelin arkasında üç adet, ön tarafında ise bir adet kamera bulunuyor. Telefonda Live Photo özelliği de yert alacak. Fotoğraf çekimi sırasında yaşanan kısa hareketleri de kaydeden bu özellik, altı saniyelik 4K görüntüler oluşturabilecek. Şirket ayrıca fotoğraflara farklı renk görünümleri kazandıran yeni seçenekler hazırlıyor.

OPPO Reno 17'nin Özellikleri Neler Olacak?

Özellik Oppo Reno 17 Ana kamera 50 MP Periskop telefoto kamera 50 MP Ultra geniş açılı kamera 50 MP Ön kamera 50 MP Live Photo Var 4K Live Photo süresi 6 saniye

Oppo Reno 17'nin Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka kamera sisteminde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Ön tarafta da 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı selfie kamerası yer alacak.

Periskop telefoto kamera, fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapılabilmesine imkân tanıyor. Ultra geniş açılı kamera, geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Bu da özellikle manzara ve mimari çekimlerde önemli bir avantaj sağlıyor. Bu arada OPPO Reno 16'da da 50 megapiksel çözünürlüğünde üç arka kamera ve bir ön kamera tercih edilmişti.

Reno 17'nin Live Photo Özelliği Nasıl Çalışacak?

Live Photo, fotoğraf çekilirken gerçekleşen kısa süreli hareketleri de kaydediyor. Örneğin bir kişinin güldüğü veya yürüdüğü anı fotoğrafladığınızda tek bir kare yerine o anın birkaç saniyelik hareketli görüntüsünü de elde edebiliyorsunuz OPPO, Reno 17 serisinde bu kayıtları altı saniye uzunluğunda ve 4K çözünürlüğünde sunacak. Yeni renk profiliyle kullanıcılar fotoğraflarına tek bir kaydırma hareketiyle farklı görünümler uygulayabilecek.

OPPO Reno 17 Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Reno 17, 16 Kasım 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonun özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Bu arada yüksek batarya kapasitesi ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde OPPO Reno 16, 2026 yılının Mayıs ayında tanıtılmıştı.

OPPO Reno 17'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO , Reno 17'nin satış fiyatını henüz açıklamadı. Reno 16, Türkiye'de 8 GB RAM ve 256 GB depolama seçeneğiyle 55.999 TL fiyatla satışa çıkmıştı. Çin'de Reno 16'nın başlangıç fiyatı 3.499 yuan olarak belirlenmişti. Reno 17'nin de benzer bir fiyatlandırmayla satışa çıkması hâlinde Türkiye'deki başlangıç fiyatının önceki modele yakın veya biraz üzerinde olması beklenebilir.

Bu verilere dayanarak standart Reno 17, 59.999 TL ile 64.999 TL arasında bir fiyat etiketine sahip olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu fiyatın yalnızca bir tahmin olduğunu belirtelim.

OPPO Reno 17 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Reno 15, Reno 16, Find X9 Pro ve A6 Pro dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda OPPO Reno 17'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. Reno 17'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

OPPO Reno 17'de periskop telefoto ve ultra geniş açılı kameralarının yer almasının önemli bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Bunun nedeni ise ultra geniş açılı kameranın geniş alanları tek kareye sığdırması, periskop telefoto kameranın ise kalite kaybı olmadan yakınlaştırma yapılabilmesine imkân tanıması. Bunların yanı sıra 4K Live Photo özelliği de önemli bir avantaj sağlayacaktır.