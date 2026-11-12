MSI'dan 360Hz OLED Ekranlı Oyuncu Monitörü! 34 İnç Büyüklüğünde

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MSI, yeni MEG X oyuncu monitörünü tanıttı. Monitörün 34 inçlik QD-OLED ekranı 360Hz yenileme hızı ve 0,03 ms tepki süresi sunuyor. Modelin oyun deneyimine getirdiği yeniliklerden biri de oyunlardaki sağlık ve enerji göstergelerini algılayarak monitörün altındaki RGB ışık şeridinde gösterebilmesi. Bu özellikler için bilgisayara ayrıca bir yazılım yüklemek gerekmiyor.

MSI MEG X'in Özellikleri Neler?

Özellik Değer Ekran boyutu 34 inç Panel 5. Nesil QD-OLED Panel teknolojisi Penta Tandem Çözünürlük 3440 x 1440 piksel Yenileme hızı 360Hz Tepki süresi 0,03 ms GtG HDR parlaklığı 1.300 nit HDR sertifikası VESA DisplayHDR True Black 500 Alt piksel düzeni RGB Stripe Ekran kaplaması DarkArmor Film DisplayPort 2.1a (UHBR20) HDMI 2 x HDMI 2.1 USB-C 98W güç aktarımı Ek özellikler AI Crosshair, AI Vision+, AI Super Resolution, AI Gauge, AI Care Sensor, KVM Garanti 3 yıl, OLED yanması dahil

MSI MEG X'in Ekran Kalitesi Nasıl?

Monitörde Samsung'un beşinci nesil QD-OLED paneli kullanılıyor. Penta Tandem teknolojisi, ışık üreten katmanları beş ayrı katman hâlinde düzenleyerek ışık verimliliğini yüzde 30'a kadar artırıyor. Panel, HDR içeriklerde 1.300 nit tepe parlaklığına ulaşabiliyor. Monitör ayrıca 360Hz yenileme hızı sunuyor.

Yenileme hızı, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yani 120Hz yenileme hızına sahip bir telefon, görüntüyü saniyede 120 kez güncelliyor. Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. 360Hz, akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için fazlasıyla yeterli bir değerdir.

MSI MEG X'in Yapay Zeka Özellikleri Neler?

Monitörde bulunan özel işlemci, yapay zeka destekli özellikleri doğrudan cihaz üzerinde çalıştırıyor. Bu sayede oyun sırasında kullanılan araçlar için bilgisayarda sürekli açık kalan ek bir yazılıma ihtiyaç duyulmuyor. AI Crosshair, oyun ekranına nişangah yerleştiriyor. AI Vision+ karanlık bölgeleri aydınlatarak oyuncunun çevresini daha rahat görmesini sağlıyor. AI Super Resolution ise düşük çözünürlüklü görüntüleri iyileştirerek daha yüksek çözünürlükte gösteriyor.

SpectrumBar+ Sağlık ve Enerji Durumunu Gösterebiliyor

Monitörün alt çerçevesinde SpectrumBar+ isimli RGB ışık şeridi bulunuyor. AI Gauge özelliği, oyun ekranındaki sağlık ve enerji çubuklarını algılayarak bunların durumunu LED şeride aktarıyor. Oyuncular bu sayede oyun içindeki durumlarını ekranın altındaki ışıklardan da takip edebiliyor.

MSI MEG X Hangi Bağlantı Girişlerine Sahip?

Monitörde DisplayPort 2.1a standardının UHBR20 sürümü kullanılıyor. 80 Gbps bant genişliği sunan bu bağlantı, 3440 x 1440 piksel çözünürlükte 360Hz görüntü aktarımını DSC kullanılmadan gerçekleştirebiliyor. DSC, yüksek çözünürlüklü görüntülerin daha az veri kullanılarak aktarılmasını sağlayan bir sıkıştırma teknolojisi. MEG X'in DisplayPort bağlantısı, bu sıkıştırmaya ihtiyaç duymadan görüntü aktarılmasına imkan tanıyor.

İki HDMI 2.1 girişinin yanında 98W güç aktarımını destekleyen USB-C portu da bulunuyor. Dahili KVM anahtarı ise birden fazla bilgisayarı aynı klavye ve mouse ile kontrol etmeyi sağlıyor. Örneğin masaüstü bilgisayarını oyun, dizüstü bilgisayarını iş için kullananlar iki cihaz arasında çevre birimlerini değiştirmeden geçiş yapabiliyor.

MSI MEG X Türkiye'de Satılacak mı?

MSI MEG X'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı.Türkiye'de MSI'ın monitörleri satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda MSI MEG X'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Editörün Yorumu

MEG X'in deneyimi üst seviyeye taşıyan birden fazla özelliği bulunuyor. Örneğin KVM desteği iki bilgisayarla çalışanların işini kolaylaştırıyor. AI Gauge ise oyunlardaki sağlık ve enerji göstergelerini algılayarak monitörün altındaki RGB ışık şeridinde gösterebiliyor. Bunların yanı sıra yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresi de önemli bir avantaj elde edilmesini sağlıyor.