JBL'in Arkasındaki Şirket, Şarkı Keşfetme Uygulamasını Tanıttı

Harman, müzik keşfetme uygulaması Drops'u tanıttı. Kullanıcılar şarkıların tamamını dinlemek yerine 30 saniyeye kadar olan bölümlerini dinleyip beğendiklerini favorilerine ekleyebiliyor. Uygulamada paylaşılan bu kısa kesitler, daha önce karşılaşmadığınız sanatçıları keşfetmenize olanak tanıyor.

Drops Uygulaması Nasıl Çalışıyor?

Drops uygulaması bir tür sosyal medya uygulaması gibi çalışıyor. Drops'taki kısa müzik paylaşımlarına "drop" adı veriliyor. Her paylaşımda şarkının 30 saniyeye kadar olan bölümü ile şarkı sözleri, albüm kapağı, lisanslı sanatçı fotoğrafları ve açıklama metni yer alıyor. Drop hazırlayan kişiler, şarkının herhangi bir bölümünü seçebiliyor.

Akılda kalan bir nakarat, etkileyici bir şarkı sözü, beklenmedik bir ritim veya parçanın duygusunu yansıtan özel bir an paylaşımın odak noktasında yer alabiliyor. İçerikleri hem müzik önerileriyle tanınan kişiler hem de diğer kullanıcılar oluşturabiliyor.

Drops'ta Şarkıların Tamamı Dinlenebiliyor mu?

Hayır. Drops'ta şarkıların sadece 30 saniyeye kadar olan kısmını dinlemek mümkün. Beğenilen parçalar favorilere eklenirken tamamını dinlemek isteyenlerin bağlantılı müzik servislerini tercih etmesi gerekiyor. Harman, uygulamayı mevcut müzik aboneliklerinin yerine geçecek bir platform olarak tasarlamadı. Bunun yerine yeni şarkılar bulmaya yardımcı olacak bir araç olmasını istiyor.

Drops Hangi Müzik Platformlarını Destekliyor?

Harman'ın açıklamasına göre desteklenen platformlar arasında Apple Music, Qobuz ve Tidal bulunuyor. Kullanıcılar, bu platformlar sayesinde keşfettikleri parçaların sadece 30 saniyesi ile sınırlı kalmayıp onları dinlemeye devam edebilecek. Spotify ve YouTube Music ise "şimdilik" desteklenen platformlar arasında yer almıyor. Harman, bu iki platformun desteklenip desteklenmeyeceği hakkında da henüz net bir bilgi paylaşmadı.

Müzik açısından çeşitlilik sorununu nasıl çözdüklerini merak ediyorsanız Harman, bunun için çeşitli iş birliklerine gitti. Anlaşma yapılanlar arasında Universal Music Group, EMPIRE, Beggars Group, Symphonic Distribution ve UnitedMasters bulunuyor. Aralarından en az bir tanesini biliyorsunuzdur. Öyle ki bu şirketler, dünyanın önde gelen müzik şirketleri arasında. Özellikle Universal Music Group şu an dünya çapında tanınmış en önemli sanatçıların müzik haklarından sorumlu.

Bu arada şarkı sözleri ve müzik ile ilgili detaylar konusunda da çeşitli anlaşmaların altına imza atılmış durumda. Harman, bunun için de Xperi, LyricFind ve MusicBrainz gibi şirketlerden destek alıyor. Özellikle bu üç şirket, uygulamanın müzik kesitlerini şarkı sözü, albüm kapağı ve sanatçı bilgileri ile sunmasına yardımcı oluyor.

Drops Ne Zaman Kullanıma Açılacak?

Drops'un iOS ve Android sürümleri yayınlanmış olsa da şimdilik herkese açık değil. Pandemi döneminde yaygınlaşan Clubhouse uygulaması ile benzer yaklaşım izleniyor. Davetiyesi olanlar direkt katılıp kullanabilirken olmayanlar ise "gotdrops" web sitesi üzerinden bekleme listesine katılabiliyor. Genel kullanıma ne zaman açılacağı ise henüz belli değil.

Editörün Yorumu

Bu fikir, müzikle içli dışlı olan çoğu kişinin aklına gelmiştir ama lisans ve benzeri konularda karşınıza çok engel çıktığı için hayata geçirmesi zor bir proje. Ben de yeni müzik tarzları keşfetmekten keyif alan birisi olarak kendim böyle bir şey tasarlamak yerine başka birisinin uygulamaya geçirmesini (uzunca bir süre) bekledim.

Açıkçası Drops'tan yana beklentim yüksek. Dünyanın dört bir yanından müzik tutkunlarının iyi şarkılar keşfetmemize katkı sağlayacağı kanaatindeyim. Sürekli aynı sanatçıları dinleyen birisi, yeni platform sayesinde farklı müzik zevklerine sahip kişilerin paylaşımından yola çıkarak yeni parçalar keşfedebilir.