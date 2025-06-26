MediaTek Dimensity 9300 Plus AnTuTu Skoru Ortalığı Yaktı

Geçen sene Mayıs ayında tanıtılan MediaTek Dimensity 9300 Plus işlemcisinin gücü, Xiaomi 14T Pro üzerinde yapılan testlerle birlikte birlikte ortaya çıktı. Geekbench testlerinde, tek çekirdekte 2.168, çoklu çekirdekte ise 7.015 puan alan Dimensity 9300 Plus, özellikle çoklu görevlerde ciddi bir performans avantajı sağlıyor. Ayrıca yapay zekâ destekli mimarisiyle de dikkat çekerek Snapdragon 8s Gen 4 ve Exynos 2400 işlemcilerini terletiyor.

Dimensity 9300 Plus AnTuTu Sonuçları

Dimensity 9300 Plus, AnTuTu testinde tam 1.958.675 puan alarak Snapdragon 8 Gen 3 seviyesine yaklaşıyor. MediaTek, bu işlemcide yalnızca yüksek performanslı çekirdeklerden oluşan "All Big Core" mimarisi kullanmış. Grafik biriminde ise Mali-G720 Immortalis MP12 yer alıyor. TSMC'nin 4nm süreciyle üretilen çipin çekirdek değerleri şöyle:

1x Cortex-X4 @ 3.4 GHz

3x Cortex-X4 @ 2.85 GHz

4x Cortex-A720 @ 2.0 GHz

Dimensity 9300 Plus, GPU tarafında 793.456 puan ile dikkat çekici bir grafik performansı sunmayı başardı. Hatırlarsanız Snapdragon 8s Gen 4 barajı 2 milyon puanı aşmıştı. Samsung'un geliştirdiği Exynos 2400 ise yaklaşık 1.7 milyon civarında kalıyor. AnTuTu alt CPU kategorisinde 454.781 puana imza atan bu işlemci, 414.662 puanı RAM'de, kalan 295.776 puanı ise kullanıcı deneyiminde paylaştırıyor.

Oyun ve Çoklu Performansta Zirveye Oynuyor

Dimensity 9300 Plus yapay zekâ desteğine sahip oluşunun meyvesini yiyor. MediaTek NPU 790 AI motoru sayesinde günümüzün en büyük dil modellerinden Meta Llama 2/3 ve Google Gemini Nano'yu çalıştırabilecek güce sahip. Gerçek dünya testlerinde ise rakipleriyle kafa kafaya performans sergiliyor. Hem çoklu görev performansında, hem de oyun performansında başarılı olmasıyla dikkat çekiyor.

Yonga setinin diğer öne çıkan özellikleri şöyle: