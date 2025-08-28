Snapdragon'u Tahtında Titretecek İşlemci Benchmark Testinde!

Akıllı telefon işlemcisi konusunda iddialı bir çıkış yapan Qualcomm, en yakın rakibi MediaTek tarafından test edilmek üzere. MediaTek'in yeni nesil işlemcisi Dimensity 9500 için AnTuTu testleri, sektörün en güvenilir sızıntı kaynaklarından Digital Chat Station tarafından sızdırıldı. Test sonuçlarında işlemcinin 4 milyon puanı geçtiği görüldü.

AnTuTu v11 testlerinde kullanılan cihazların 1 TB UFS 4.1 depolama ile çalıştığı belirtildi. Bu depolama teknolojisi sayesinde işlemci puanları 100 bin kadar artış göstermiş. CPU tarafında Dimensity 9500 her ne kadar Snapdragon'un gerisinde kalsa da diğer donanımlarıyla göz dolduran işlemcinin teknik özelliklerini aşağıdan inceleyebilirsiniz.

MediaTek Dimensity 9500 İşlemcisi Özellikleri

CPU tarafında dörtlü Cortex-X930 çekirdeklerine sahip olan Dimensity 9500'de bu çekirdeklerin biri 4.0 Ghz olarak öne çıkıyor. Diğer çekirdeklerin hızı daha düşük, ancak ikinci dörtlü Cortex-A730 çekirdek tarafından destekleniyor.

İşlemcide RM Scalable Matrix Extension (SME) desteği bulunuyor. Böylece yapay zekânın gelişmiş nimetlerinden faydalanabiliyor. GPU tarafında ise 12 çekirdekli Mali-G1 Ultra donanımının benimsendiğini görüyoruz. TSMC'nin 3nm üretim süreciyle banttan geçen bu teknoloji; Geekbench 6 testlerinde tek çekirdekte yaklaşık 4000, çoklu çekirdekte ise 11.000 puana ulaştı.

Hangi Telefonlar Dimensity 9500 Alacak?

Vivo ve Oppo'nun, Dimensity 9500 ile çalışan ilk modelleri açıklaması muhtemel görünüyor. Ancak bunlar tamamen sızıntı ve söylentilerden ibaret. Şayet sızıntılar doğruysa bu işlemci yüksek grafik gücüne ve ray tracing desteğine sahip olması sebebiyle Android amiral gemileri için biçilmiş kaftan olacak.