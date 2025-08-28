Bu Telefon İnceliğiyle Guinness Rekorları Listesine Girdi!

Akıllı telefon dünyasında rekor kıran tasarımlara her geçen gün yenileri ekleniyor. Kullanıcıların beklentilerini estetik ve performansla bir araya getiren markalar, sınırları zorlamaya devam ediyor. Son olarak en büyük Android telefon üreticilerinden Infinix'in yeni modeli, dünyanın en ince 3D kavisli ekranı ile Guinness Dünya Rekorları listesine girdi.

Infinix HOT 60 Pro+ Dünyanın En İnce 3D Kavisli Ekranlı Telefonu Oldu

Geçtiğimiz ay tanıtılan Infinix HOT 60 Pro+, şimdi Guinness tarafından resmen “dünyanın en ince 3D kavisli ekranlı akıllı telefonu” olarak tescillendi. Endonezya’nın tarihi Borobudur Tapınağı’nda düzenlenen törende verilen sertifika ile cihazın 6,09 mm’lik kalınlığı resmi ölçüm olarak kabul edildi.

Söz konusu cihaz sadece inceliğiyle değil, donanımıyla da dikkat çekti. 5160 mAh batarya ve 45W hızlı şarj desteğine sahip olan telefon, MediaTek'in Helio G200 işlemcisinden güç alıyor. Ön tarafında 6,78 inç boyutunda 1.5K çözünürlüklü AMOLED ekran yer alıyor. 4500 nit tepe parlaklık ve 144 Hz yenileme hızı sunan bu ekran, Corning Gorilla Glass 7i ile korunuyor.

Arka tarafındaysa 50 MP ana kamera bulunuyorken, ön tarafında 13 MP çözünürlükte özçekim kamerası bizleri karşılıyor.

Infinix CEO’su Tony Zhao, konuyla ilgili yaptığı açıklamada modelin yalnızca inceliğiyle değil, performansıyla da dikkat çektiğini belirtti. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.