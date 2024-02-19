Meizu, Akıllı Telefon Üretimini Sonlandırdı: Peki Neden?

Çin'in önde gelen teknoloji şirketlerinden Meizu, oldukça önemli bir değişiklik kararı aldı. Akıllı telefon üretimini durdurduğunu açıklayan şirket, artık yapay zekâ odaklanacağını belirtti. Meizu ayrıca yeni hedefine dair detaylardan da bahsetti.

Meizu Akıllı Telefon Üretimini Neden Durdurdu?

Meizu, çok kritik bir kararın altına imza atarak akıllı telefon üretimi yerine yapay zekâ (AI) desteğine sahip hizmet ve ürünlere odaklanacağını açıkladı.

Planlar arasında 2024 yılında yapay zekâ çağına uygun yeni bir mobil işletim sisteminin piyasaya sürülmesi ve bu yıl içinde ilk AI tabanlı donanım ürününün tanıtılması yer alıyor.

Bu değişimin bir süredir üzerinde çalışıldığı anlaşılıyor. Xingji Meizu Group Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Shen Ziyu, 2023 yılında Meizu'nun yalnızca bir "cep telefonu şirketi" olmaktan çıkıp "ekolojik bir grup" hâine gelmeyi başardığını belirtti.

Shen, günümüzde piyasaya sürülen akıllı telefonların çoğunun kamera dahil olmak üzere pek çok alanda tatmin edici düzeyde performans sunduğunu ve bu sebepten ötürü tüketicilerin artık daha uzun sürede (ortalama 51 ay) telefon değiştirdiğini belirtti.

Meizu CEO'suna göre akıllı telefon inovasyonu günümüzde daha yüksek bellek, daha büyük sensörler ve daha hızlı şarj gibi özelliklere dayanıyor.

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