Huawei'nin Yeni Katlanabilir Telefon Modeli Pocket 2 Geliyor: Tarih Verildi!

Katlanabilir telefon pazarına her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Huawei de yeni bir hamle yaparak yakında Pocket 2 katlanabilir telefon modelini çok yakında tanıtacak.

Galaxy Z Flip serisindeki gibi dikey tasarıma sahip Huawei Pocket 2, yapılan resmi duyuru ile 22 Şubat tarihinde tanıtılacak. İlk olarak Çin'de satışa çıkması beklenen modelin globale ne zaman sunulacağı da zaman içerisinde belli olacaktır.

Huawei Yeni Katlanabilir Telefonu Geliyor

Telefonun ortaya çıkan görüntülerine bakıldığı arka kasasında iki farklı yuvarlak model yer alıyor. Kamera modülü altında renkli bir ekran yer alıyor. 3 farklı renk seçeneği ile sunulması beklenen Pocket 2, yüksek ihtimalle Huawei'in geliştirdiği Kirin 9000S işlemciye sahip.

HarmonyOS 4.0 işletim sistemli katlanabilir telefonun teknik özelliklerine dair neredeyse hiçbir bilgi yer almıyor. Sadece işlemci, işletim sistemi ve diğer telefon modellerindeki pilden daha büyük bir pil beklentileri bulunuyor.

Gerçekleştirilecek etkinliğe dair detayların da bir iki gün içerisinde netleşeceğini ve ayrıntı geleceğini söyleyebiliriz.

Huawei'in yanı sıra katlanabilir telefon pazarında son dönemde yeni bilgiler gelmeye tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak OPPO ve vivo'nun katlanabilir telefon üretmeyi bırakacağı iddiaları devam ederken öte yandan iPhone'un da çalışmaları durdurduğu bilgisi geldi.

Markalar birer birer pazardaki çalışmalarını durdururken Huawei'in yeni modelini tanıtacak olması da oldukça dikkat çekici.