Kullanıcıların En Memnun Olduğu Akıllı Telefon Modelleri Belli Oldu!

Günümüzde pek çok teknoloji firması, her yıl onlarca akıllı telefon modelini tüketicilerin beğenisine sunuyor. Bu modellerden bazıları söylendiği kadar iyi bir deneyim sunsa da, bazıları beklentilerin altına kalıyor.

Dünyaca akıllı telefon test platformu AnTuTu, Ocak 2025 itibarıyla birçok akıllı telefon modeli için yeni bir memnuniyet anketi düzenledi. Platform, anket sonucunda memnuniyet oranı en yüksek akıllı telefon modellerini listeledi.

Kullanıcı Memnuniyeti En Yüksek Akıllı Telefon Huawei Mate 70 Pro+ Oldu

Yayınlanan listede Çinli teknoloji devi Huawei'nin, kullanıcılar arasında en fazla memnuniyet sağlayan marka olarak öne çıktığını görüyoruz. Şirketin bu sene piyasaya sürdüğü Mate 70 Pro+ modeli ise yüzde 99,99 gibi olağanüstü bir memnuniyet oranıyla listenin zirvesinde yer alıyor. Bununla birlikte listenin ikinci sırada yüzde 97,39'luk bir oranla yine bir Huawei modeli olan Pura 70 Pro+ bulunuyor.

Kullanıcılar tarafından bir hayli sevilen Huawei cihazlarının yanı sıra Honor'un Magic V2'si de yüksek memnuniyet oranıyla dikkat çekti. yüzde 97,14’lük kullanıcı memnuniyeti oranına sahip olan cihazı, yüzde yüzde 97,03 oranla Honor Magic6 Ultimate Edition takip ediyor. yüzde 95,71 orana sahip Honor GT ise 5. sıraya yerleşerek Çinli markayı mutlu eden bir diğer akıllı telefon mdoeli oldu.

Öte yandan popüler Samsung Galaxy modelleri listenin ilk onuna son sıralardan katılabildi. Galaxy S24 Plus ve Galaxy Z Fold5, listede sırasıyla 8. ve 9. olarak konumlanırken, geçtiğimiz aylarda piyasaya sürülen Xiaomi 15 listeyi tamamlayan model olarak dikkat çekti. Eylül 2024 tarihinde teknolojiseverlerle buluşan iPhone 16 serisinden herhangi bir model listeye dahil olamadı.

Memnuniyet oranı en yüksek akıllı telefonlar listesi:

Sıra Model Memnuniyet Oranı (%) 1. Huawei Mate 70 Pro+ 99.99 2 Huawei Pura 70 Pro+ 97.39 3 Honor Magic V2 97.14 4 Honor Magic 6 UT 97.03 5 Honor GT 95.71 6 OPPO Find N3 95.33 7 OPPO Find X7 Ultra 94.56 8 Samsung Galaxy S24+ 94.35 9 Samsung Galaxy Z Fold5 94.17 10 Xiaomi 15 94.12

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