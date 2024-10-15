2024'te En Çok Satan Akıllı Telefon Markaları Belli Oldu: Samsung, Apple'ı Geçti!

Günümüzde hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline akıllı telefon pazarındaki rekabet tüm hızıyla devam ediyor. 2024 yılının üçüncü çereğine ilişkin yayınlanan yeni bir rapor, en çok satan akıllı telefon markalarını gözler önüne serdi. Detaylar haberde.

Samsung, 2024'ün Akıllı Telefon Satışlarında Apple'ı Geçerek Zirveye Oturdu

Dünyanın önde gelen pazar araştırmacılarından International Data Corporation (IDC), akıllı telefon piyasayası hakkında yeni bir rapor yayınladı. Şirket, 2024'ün üçüncü çeyreğine ilişkin gerçekleştirdiği araştırma kapsamında en çok akıllı telefon satışı gerçekleştiren markaları listeledi.

IDC'nin yeni raporuna göre, Samsung 57.8 milyon adet satış ile yılın ikinci çeyreğinde olduğu gibi bu çeyrete de en çok akıllı telefon satışı gerçekleştiren firma oldu. Güney Kore merkezli teknoloji devini 56 milyon ile en büyük rakibi Apple takip etti. Listenin 3., 4. ve 5. sırasını ise Çinli üreticiler doldurdu. Xiaomi, Oppo ve Vivo, sırasıyla 42.8 milyon, 28.8 milyon ve 27.0 milyon adet akıllı telefon satışı gerçekleştirdi.

Şirket 2024 3. Çeyrek Sevkiyatları 2024 3. Çeyrek Pazar Payı Samsung 57.8 milyon %18.3 Apple 56.0 milyon %17.7 Xiaomi 42.8 milyon %13.5 OPPO 28.8 milyon %9.1 vivo 27.0 milyon %8.5 Diğer 103.7 milyon %32.8

IDC tarafından yayınlanan yeni verilere göre dünya genelindeki akıllı telefon sevkiyatları 2024'ün üçüncü çeyreğinde %4 oranında artarak 316,1 milyon adede ulaştı. Yaşanan küresel makroekonomik zorluklara rağmen akıllı telefon pazarı satışları artmaya devam ediyor ve arka arkaya beşinci çeyrekte de büyümeyi sürdürdüğünü görebiliyoruz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...