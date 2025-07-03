Memur ve Emekliye Yapılacak Zam Oranı Belli Oldu!

Milyonlarca emekli ve memur, Temmuz 2025 tarihinde ne kadar zam yapılacağını merak ediyordu. TÜİK tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon verileri ile birlikte merak edilen soru yanıtlandı.

TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre haziran ayında enflasyon aylık bazda yüzde 1,37 yıllık bazda ise yüzde 35,05 şeklinde hesaplandı. ENA ise haziran ayında enflasyon verilerini aylık bazda yüzde 3,05 yıllık bazda ise yüzde 68,68 olarak açıkladı.

SGK Ve Bağ-Kur Emekli Maaşına Ne Kadar Zam Yapılacak?

Altı ayda bir enflasyon farkına göre zam alan SGK ve Bağ-Kur emeklilerin zam oranı 2025 yılının ikinci yarısı için yüzde 16,67 oldu. SSK ve bağkur emeklileri ocak ayında yüzde 15,75 oranında zam almıştı. En düşük emekli maaşının değişip değişmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

Memur ve Memur Emekli Maaşına Ne Kadar Zam Yapılacak?

Memur ve memur emeklisi maaşında enflasyon farkına ek olarak yüzde 5'lik toplu sözleşme zammı dahil edilecek. İlk altı için toplu sözleşme ile 2025'te ilk altı ay için %6 ikinci altı ay için %5 zam belirlenmişti. Buna göre memur ve memur emekli zammı temmuz ayında yüzde 15,57 oldu.