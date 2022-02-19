Merakla Beklenen Poco M4 Pro 4G Detayları Sızdırıldı!

Teknoloji devi Xiaomi'nin alt markası Poco, yakın zamanda Hindistan'da duyurulan M4 Pro 5G'nin 4G varyantını piyasaya sürmeye hazırlanıyor olabilir. Şirket henüz herhangi bir resmi ayrıntı paylaşmamış olsa da, telefon Geekbench kıyaslama platformunda tespit edildi. İşte detaylar!

Poco M4 Pro 4G Özellikleri

Karşılaştırma puanları, yaklaşmakta olan telefonun bir MediaTek Helio G96 yonga setine sahip olabileceğini ve platformda listelenen özelliklerin yakın zamanda piyasaya sürülen Redmi Note 11S'ye benzediğini gösteriyor. Geekbench testleri yeni olduğundan, telefon erken bir lansmana gidiyor olabilir. Poco M4 Pro 4G, Hindistan pazarında piyasaya sürülmesi planlanan 5G varyantına göre daha uygun fiyatlı bir alternatif olabilir.

MySmartPrice'tan gelen raporlara göre akıllı telefonun model numarası Xiaomi 2201117SI olarak belirlendi. Bu model daha önce Aralık ayında diğer Redmi Note 11 cihazlarıyla birlikte piyasaya sürülmeden çok önce görülmüştü. M4 Pro 4G'nin Redmi Note 11S'nin yeniden markalanmış bir versiyonu olduğu söylentileri doğruysa, akıllı telefon 6.43 inç 90Hz FHD+ AMOLED ekranla gelebilir.

Geekbench listesi ayrıca akıllı telefonun Android 11'de çalıştığını ve benzer şekilde kullanıma hazır MIUI 13 ile başlayabileceğini gösteriyor. Yonga seti, MediaTek G96 olarak da bilinen, 6 GB RAM'e sahip bir ARM MT6781 sekiz çekirdekli işlemciden oluşuyor. Geekbench puanları, tek çekirdekli için 526 ve çok çekirdekli işleme için 1832 puan gösteriyor.

M4 Pro 4G, Redmi Note 11S'ye benzer dörtlü kameralara da sahip olabilir. Buna 108 megapiksel birincil kamera sensörü, 8 megapiksel ultra geniş lens, 2 megapiksel derinlik sensörü ve başka bir 2 megapiksel makro lens dahil. Ön tarafta, akıllı telefon 16 megapiksel özçekim kamerasına sahip olabilir. M4 Pro 4G'nin olası fiyatı henüz açığa çıkmış değil.

Ancak M4 Pro 5G'nin teknik özellikleri ve son lansmanı göz önüne alındığında, akıllı telefon daha uygun bir fiyatla piyasaya sürülebilir. Peki siz açığa çıkan Poco M4 Pro 4G özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.