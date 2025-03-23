Mercedes-Benz Açıkladı: Uygun Fiyatlı G Serisi Gelebilir!

Mercedes-Benz model gamında yenilikler yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda marka eski ve ikonik modellerini yenilerken bazı modellerinin de üretimini bitiriyor. Bu sayede yeni bir stratejiye kapı araladığını bildiren marka yapılacak dönüşüm hareketiyle birlikte şirketin köklerinin daha da sağlam olacağını bizlere bildiriyor. Bu noktada yayınlanan bir teaser ve geçmiş dönemlerde paylaşılan bir taslak çizim bizlere yeni küçültülmüş G Serisi'ni işaret ediyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

Mercedes-Benz Küçültülmüş G Serisi İle Geliyor!

Bundan yaklaşık 1 yıl önce küçültülmüş bir G Serisi'nin geleceğinden bahsetmiştik. Markanın CEO'su Ola Källenius tarafından yapılan bir açıklamada "küçültülmüş G Serisi" adı verilen bir modelin piyasaya sürüleceği bildirilmişti. O dönem bu model için uygun fiyatlı olma potansiyeli taşıdığını da bildirmiştik zira küçük bir G Serisi bizler için şehirli bir SUV modeli izlenimi yaratmaktaydı ve bu modelde gerçek G Serisi'nde bulunan üstün off-road yeteneklerinin olmasına gerek yoktu.

Bu da özelliklerin azaltılmasına ve fiyatın düşmesine işaretti. Ancak Türkiye'deki satış rakamlarına baktığımızda kime ve neye göre uygun fiyatlı bir model olur orası tartışmalı bir konu. Bugün gelen bilgilerle devam edersek bu modelin Mercedes-Benz ürün gamında yer alacağına kesin gözüyle bakabiliriz. Zira marka tarafından yayınlanan bir teaser görüntüsünde g-Class şeklinde yani küçük g harfi ile gösteriliyor.

Bu yeni model diğer G Serileri'ne kıyasla daha küçük olacak. Boyutlarının küçülmesiyle birlikte ilk seri G modelleri gibi coupe olarak üretilmesini bekleyebiliriz. Bunun yanında fiyatı düşürmek adına veya üretim maliyetlerini kısmak için küçültülmüş G Serisi'nden bazı off-road özelliklerinin azaltılacağını da bildirebiliriz. Fiyat konusunda net bir bilgi sunmamız mümkün değil.

Ancak hem özellik hem de boyut anlamına azalmaya giden otomobilin fiyatının da büyük G Serisi'nden daha düşük olacağı aşikar. Türkiye fiyatında ise gireceği ÖTV dilimi büyük bir önem arz etmekte. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...