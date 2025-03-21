Komplo Teorileri Gerçek Mi Oluyor? Mercedes İnsansı Robotları Test Ediyor!

Mercedes-Benz, üretim teknolojileri konusunda bir adım daha ileri gitmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda insansı robotları test etmeye başlayan şirket üretim süreçlerinde aktif rol oynayacak robotları için Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir şirket ile çalıştı. Peki bu insansı robotların özellikleri neler? Gerçekten bir üretim bandında işçi gibi çalışmaları mümkün mü? İşte konuyla ilgili detaylar...

Mercedes-Benz Yeni Nesil İnsansı Robotları Test Ediyor!

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Apptronik isimli şirket ile yapılan ortaklık sonucunda üretilen robotlar dışarıdan bakıldığında bir insana benziyor. Fabrikanın üretim hattındaki lojistik ve kalite kontrol süreçlerinin yönetilmesinden sorumlu olacak olan robotlara Mercedes-Benz tarafından Apollo adı verildi. İlk etapta eğitilecek olan robotlar daha sonrasında belirtilen görev yerlerinde kendi başlarına çalışmaya devam edecekler.

Mercedes tarafından özel olarak sipariş ettirilen robotların temel özellikleri (insansız ve otonom özelliklerinin dışında görev bazlı özelliklerinden bahsediyoruz) kalite kontrol süreçlerini yönetmek, fabrika içi lojistik çözümler sunmak ve acil durumlarda kendi inisiyatiflerine göre karar vermek olarak belirlendi. Bunun yaınında şarj ünitelerine gidip gelmek gibi basit ancak temel görevleri de yerine getirecekler.

Bu konuda çalışmalar yapan sadece Mercedes-Benz değil. Tesla, BMW gibi diğer markalar da insansı robotlar üzerine çalışmakta. Bunun yanında bazı şirketler robotları kendi geliştirerek -Tesla- bu kanaldan bir kazanç sağlamayı da düşünüyor. Çinli üreticilerin de sahip olduğu hızlı gelişim özelliğini dikkate aldığımızda onların da yakın zamanlarda buna benzer projeler ile gündeme gelmesi muhtemel.

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