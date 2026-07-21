Lüksün Yeni Tanımı: Mercedes-Maybach GLS Yenilendi!

Mercedes-Benz GLS markanın SUV segmentindeki en üst noktayı simgeliyor. Her türlü lüks ögeyi içerisinde barındıran SUV model, sunduğu konfor ve teknoloji ile adeta ev konforu sunuyor. Bu konfor seviyesinin yeterli gelmediği müşteriler için ise Mercedes-Maybach GLS hazırda bekliyor. Alman üretici şimdi ise lüks SUV modeli 2027 model yılı için makyajladı.

Mercedes-Maybach GLS'de Neler Değişti?

Mercedes-Benz GLS bu yılın başlarında makyajlanmıştı. Şimdi ise daha lüks kardeşi onun izinden gidiyor. Makyaj operasyonu Mercedes-Benz'in ön ve arka aydınlatma ünitelerindeki üç kollu yıldız imzasını, yenilenmiş tamponları ve elden geçirilen ön ızgarayı içeriyor. Bunların yanı sıra ön ızgarada Maybach yazısı, aydınlatmalı çerçeve ve bazı pazarlada aydınlatmalı kaput logosu ile önceki modelden ayrılıyor.

Mercedes-Maybach GLS'de 23 inçlik kalın kollu jantlar da yine Maybach'ın imzası niteliğinde. Diğer yandan araçta yer alan krom detaylar da yine lüksün simgesi olarak bolca kullanılmış. Krom detaylar gövdenin alt tarafını tamamen katlarken, farlarda kullanılan rose-gold detaylar da yine aracın dikkat çeken ayrıntıları arasında.

Mercedes-Maybach GLS'nin İç Mekanı Neler Sunuyor?

Mercedes-Maybach GLS'in kapılarını açtığımızda ilk detay 1 saniyeden hızlı şekilde sizi karşılayan basamakla karşılaşıyoruz. Bu güzel detayın arkasında ise Nappa deri oldukça lüks bir kokpit yer alıyor. Diğer yandan Mercedes-Benz GLS'de olduğu gibi 12,3 inçlik bilgi-eğlence sistemi ekranı en lüks kardeşine de taşındığını görüyoruz.

Aracın dışında olduğu gibi iç mekanda da oldukça lüks detaylar mevcut. Ayrıca Mercedes-Maybach'ın Manufaktur progamı ile iç mekanda istenen renk düzeni tercih edilebiliyor. Ayrıca 5,2metrelik bu devasa SUV model, isteğe bağlı olarak sunulan Executive Seat seçeneği ile dört koltuklu bir düzene kavuşuyor. Bu paket tercih edildiğinde arka koltuklar sırtınızın yanı sıra bacaklarınıza bile masaj yapabiliyor.

Mercedes-Maybach GLS'nin Teknik Özellikleri Neler?

Mercedes-Maybach GLS, GLS 63 AMG modelinden tanıdığımız 600 beygir gücündeki 4,0 litrelik çift turbo beslemeli V8 motora ev sahipliği yapıyor. Bu motorda kullanılan hafif hibrit sistemin güç dağılımındaki her boşluğu doldurduğu ve sarsıntısız bir start-stop özelliği sunduğunun altı çiziliyor. Yeni modelin sunduğu lükse ve ağırlığa rağmen 0'dan 100'e 4,5 saniye çıkması bekleniyor.

Mercdes-Maybach GLS'nin Fiyatı Ne Kadar?

Mercedes-Maybach henüz yenilenen SUV modelin fiyatını henüz açıklamış değil. Ancak mevcut model Almanya'da 186 bin eurodan (10 milyon TL) başlayan fiyatlarla sunuluyor. Makyajla birlikte yeni modelin fiyatının bir miktar daha yükselmesini ve 200 bin euro bandına yaklaşmasını bekleyebiliriz. Yeni modellerin siparişlerinin ise bu ayın sonunda başlaması planlanıyor.

Editörün Yorumu

Mercedes-Maybach GLS büyük boyutları, sunduğu konfor, performans ve teknolojik ögeler lüks otomobilde aranılan tüm ögeleri içerisinde barındırıyor. Makyaj ile SUV model çok daha çekici hâle gelmiş durumda. Değişen otomobil sektörü ile SUV modellerin gittikçe güçlendiği günümüzde Maybach GLS, Maybach S-Serisi'ni gölgede bırakabilir.