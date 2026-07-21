Volkswagen İçin Bir İlk: Golf ve T-Roc Hibrit Motora Kavuşuyor!

Volkswagen uzun yıllardır benzinli, dizel, şarj edilebilir hibrit ve tamamen elektrikli araçlar sunmasına rağmen hibrit model çıkarmayı reddediyordu. Şirketin bu inadı sonunda kırıldı. Alman üretici yaptığı duyuru ile hibrit güç ünitesine sahip Golf ve T-Roc modellerini Almanya'da ön satışa çıkardı.

Volkswagen'in Yeni Hibrit Sistem

i Nasıl Çalışıyor?

Volkswagen'in geliştirdiği tam hibrit sistem 1.5 TSI Evo2 motora eşlik eden iki elektrikli üniteden oluşuyor. Yeni güç ünitesini 1,6 kWh'lik bataryası ise Golf ve T-Roc modellerinin arka bölümünün zemininde yer alıyor. Almanya'da ön satışa sunulan hibrit sistemin özellikle şehir içi kullanımlarda sık sık elektrik motorunu kullanarak önemli oranda yakıt tasarrufu sağladığı kaydedildi.

Alman üreticinin yeni tam hibrit sistemi üç farklı sürüş karakterine sahip. Buna göre araçlar düşük hızlarda sadece elektrik motorunu kullanıyor. 'Serial drive' modunda benzinli motor menzil artırıcı görevi üstlenerek elektrik motoruna enerji sağlıyor. Daha yüksek hızlarda ise 'Parallel Drive' modunda benzinli motor ana güç kaynağı olurken, elektrikli ünite hızlanmalarda araca destek oluyor.

Volkswagen Golf ve T-Roc'un Teknik Özellikleri Neler?

Volkswagen yeni hibrit sistemi ile araçların verimliliğini artırmanın yanı sıra daha fazla güç sunuyor. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre hibrit motorlu Golf ve T-Roc 170 beygir güç ve 309 Nm tork değerleri sunuyor. Artan güç ve tork değerlerinin yardımı ile hibrit Golf'ün 100 km/s hıza 7,5 saniyede çıktığı ifade edildi. Standart 1.5 TSI motorlu Golf ise 100 km/s hıza ulaşmak için 8,5 saniyeye ihtiyaç duyuyor.

Artan performansla birlikte artık Golf ve T-Roc'un tüketim değerleri de önemli oranda azalacak. Volkswagen, standart 1.5 eTSI motora sahip versiyona kıyasla hibrit Golf'ün yüzde 10 ila 15 oranında daha düşük bir CO2 emisyonuna sahip olduğunu ifade ediyor. Tüketimin daha yüksek olduğu şehir içi kullanımlarda ise bu oranun yüzde 35'e kadar çıkabildiği açıklandı.

Yeni modeller hibrit motorları ile Eco, Comfort ve Sport olarak isimlendirilen 3 farklı sürüş modu sunacaklar. Hibrit araçların güçleri tüketimi azaltılmak amacıyla Eco modunda yüzde 70 ile sınırlandırılacak. Comfort modunda herhangi bir güç sınırlanması sunulmazken Sport modunda ise araçlar daha agresif bir sürüş karakterine bürünecek.

Hibrit Volkswagen Golf ve T-Roc'un Fiyatı Ne Kadar?

Volkswagen Golf Hybrid, R-Line donanımı ile Almanya'da 41 bin 400 eurodan ( yaklaşık 2 milyon 232 bin TL) başlayan fiyatlarla satışa sunulmuş durumda. Style donanım paketine sahip T-Roc Hybrid için istenen fiyat ise 44 bin 470 euro (2 milyon 396 bin TL) olarak belirlenmiş.

Araçların ilerleyen dönemde Türkiye'de de satışa çıkmasını bekleyebiliriz. Ancak eklenen yüzde 100 ÖTV oranı ile fiyatları maalesef hiç uygun olmayacak gibi görünüyor. Golf Hybrid'in yüzde 100 ÖTV ve yüzde 20 KDV ile fiyatı 5 milyon 350 bin TL'yi bulabilir. T-Roc Hybrid için ise beklenen fiyat 5 milyon 750 bin TL.

Editörün Yorumu

Volkswagen yıllardır hibrit motorlar konusunda rakiplerinin oldukça gerisinde kaldı. Özellikle Toyota'nın hibrit modellerle gösterdiği başarının ardından çoğu marka hibrit modellere yönelmiş durumda. Alman üretici geç de olsa hibrit otomobil piyasasına katılıyor. Henüz modellerin detaylarını bilmiyoruz ancak hibrit modellerle birlikte Volkswagen'in piyasadaki gücü artacaktır.