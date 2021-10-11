Merck Covid-19 Hapı için FDA Onayı Bekliyor

Covid-19 vakalarındaki hastaneye yatış ve ölüm oranlarını düşürmeye yönelik ilaç çalışmaları uzun bir süredir ilaç şirketlerinin ana gündeminde yer alıyor. Şimdi ise Merck, molnupiravir olarak bilinen antiviral hap için FDA onayı beklediğini açıkladı. İlacın hafif ila orta şiddetteki vakaların tedavisinde kullanılması amaçlanıyor.

Merck Antiviral Hap için Acil Kullanım Onayı İstedi

Kısa bir süre önce düzenlenen basın açıklamasında geliştirilen ilacın öne çıkan detayları paylaşan ilaç üreticisi Merck, molnupiravir olarak bilinen deneysel antiviral ilaç için FDA'dan acil kullanım onayı istenildiğini duyurdu. Geliştirilen ilacın ciddi vaka geliştirme ve hastaneye yatma olasığı yüksek olan, hafif ila orta şiddetteki vakalara sahip yetişkinlerde kullanılması amaçlanıyor.

Merck bu ayın başında yaptığı açıklamada ilacın hastaneye yatış ve ölüm riskini kabaca yarı yarıya düşürdüğünü söylemişti. İlaç üreticisi hapı alan kişilerde gözlemlenen yan etkilerin plasebo alan kişilerde görülen yan etkiler ile benzer olduğunun da altını çizdi.

Eğer ilacın işlevselliği ön aşamalarda kanıtlanırsa ve acil kullanım onayı alınırsa, molnupiravir Covid-19 tedavisinde kullanılan ilk antiviral hap unvanını kazanmış olacak. FDA daha öncesinde bir başka antiviral ilaç olan remdesivir için onay vermiş olsa da, bu ilacın hastanede yatan hastalara damar içinden verilmesi gerekiyordu.

Ayrıca FDA'nın kısa bir süre önce monoklonal antikor tedavisine izin verdiğini de hatırlatalım. Antikor tedavisi de genellikle damar yolundan uygulanır ancak hastane dışında da uygulanabilir. Uzmanlar bu tedavi yönteminin etkili olsa da yeteri kadar yaygın olmadığından şikayet ediyor.

2019 yılının sonundan bu yana hayatımızda yer alan Covid-19, şimdiye dek 238 milyonun üzerinde bilinen vakaya neden oldu. Tabii ki hastaların önemli bir kısmının asemptomatik olduğu düşünüldüğünde, bu sayının çok daha yukarıda olduğu tahmin ediliyor. Ayrıca virüs şimdiye dek dört milyonun üzerinde kişinin, neredeyse beş milyona yakın, ölümüne neden oldu.