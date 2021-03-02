Koronavirüs Tedavisi İçin Kullanılan Bu İlaç İnsanları Zehirliyor

Koronavirüs tedavisi için yaygın olarak kullanılan İvermektin'i alarak hastalığı tedavi etmeye ve önlemeye çalışan ancak bunu yaparken zehirlenen insan sayısında önemli bir artış meydana geldiği ortaya çıktı. COVID-19'u atlatmak veya koronavirüse yakalanmamak için Ivermectin kullanan ve bu sırada zehirlenen insanlar gittikçe çoğalıyor.

ABC News'e göre uyuşturucu ile bağlantılı zehir kontrol merkezlerine yapılan çağrı sayısı özellikle COVID-19 salgınında oldukça arttı. Missouri Poison Center, salgından bir gün önce aldığı günlük çağrı sayısında yüzde 40 ila 50 arasında bir artış görüldüğünü kaydetti.

Uzmanlar, insanları COVID-19 enfeksiyonundan bile daha kötü sağlık sorunlarına yol açabilecek sahte tedavilerden kaçınması konusunda uyarmaya devam ediyor. American Association of Poison Control Centers Başkanı Julie Weber, ABC News'e verdiği demeçte insanların veterinerler aracılığı ile reçete aldığını ve reçete sayesinde aldığı ilaçları da büyük bir atın alabileceği dozda aldığını ifade etti.

İnsanlar Neden Koronavirüs Tedavisi İçin İvermektin Kullanıyor?

İvermektin çevresinde gelişen söylentiler, salgının başlangıcında Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC) tarafından ortaya atıldı. MedPage Today'e göre daha önce sepsis için C vitamini kullanımına bağlı olan kritik bakım çalışanlarından oluşuyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yetkililer, İvermektin'in COVID-19 için bir tedavi veya önleyici görevi gören bir ilaç olarak önermek için yeterli miktarda kanıt olmadığını söyledi.

FLCCC, gerçekleştirdiği basın toplantılarında çalışmalarının ilacın yeni tip koronavirüse karşı bir mucize olduğunu gösterdiğini belirtirken halk sağlığı kurumları ve birçok uzman, FLCCC'nin araştırmasında bilimsel açıdan büyük bir eksiklik olduğunu ifade etti.

Ulusal Sağlık Enstitüleri, bu ayın başlarında klinik araştırmaların bunun güvenli ve etkili olduğunu doğrulayana kadar COVID-19 tedavisinde İvermektin kullanımına destek vermeyi reddetti. ABD Gıda ve İlaç Dairesi de insanları İvermektin hakkında uyardı.

İvermektin, bir miktara kadar kaldırılabilecek bir ilaç olsa da büyük dozlar alan bir yetişkinin zehirlenmesine yol açabilir. Bu ilaç genellikle köpek, kedi ve atların üzerindeki parazitlerin giderilmesinde kullanılır. Memelilerdeki bitleri ortadan kaldırmakta oldukça başarılıdır. Bu ilacı yüksek dozda alan birisi mide bulantısı, kızarıklık, kalp atış hızında artış ve benzeri yan etkiler görebilir.