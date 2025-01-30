Meta, Son Üç Ayda Ne Kadar Para Kazandığını Açıkladı: Türkiye'deki Şirketler Yanında Bakkal Gibi Kaldı

Facebook, Instagram, WhatsApp ve Threads gibi pek çok teknolojiyi bünyesinde barındıran Meta, 2024'ün son üç ayında ne kadar gelir elde ettiğini açıkladı. Performansıyla tüm beklentileri altüst etmeyi başaran şirket, özellikle yapay zeka teknolojilerine yaptığı yatırımların meyvesini toplamaya başlamasıyla dikkatleri üzerine çekti. İşte detaylar!

Meta Q4 Raporu

Meta, 2024'ün son üç ayında toplamda 48,4 milyar dolar gelir elde etti. Bu meblağ, analistlerin tahmini olan 46,9 milyar dolar gelir beklentisinin üzerinde olmasıyla dikkat çekti. Son çeyreğin de tabloya dahil olmasıyla Meta'nın 2024 yılındaki toplam karı bir önceki yıla göre yüzde 59 artarak 62,4 milyar dolara ulaştı.

Basit bir örnek vermek gerekirse bu kar oranı Türkiye'deki en değerli 100 şirketin toplam piyasa değerinden daha fazla. Brand Finance'ın 2024 yılı "Türkiye'nin En Değerli Markaları" araştırmasına göre, Türkiye'nin en değerli 10 markası ve marka değerleri ise şu şekilde:

Türk Hava Yolları (THY): 1,985 milyar dolar

Arçelik: 1,265 milyar dolar

Vestel: 917 milyon dolar

İş Bankası: 859 milyon dolar

Garanti BBVA: 831 milyon dolar

Ford Otosan: 816 milyon dolar

Ziraat Bankası: 665 milyon dolar

Yapı Kredi: 596 milyon dolar

LC Waikiki: 542 milyon dolar

Akbank: 532 milyon dolar

Gördüğünüz üzere ortada bir yarış bile yok. Rapordaki asıl ilginç detay ise Meta'nın 2025 planları oldu. Şirket, 2025 yılında maliyetlerin artacağını ve bunun en büyük nedeninin altyapı yatırımları olacağını belirtti.

Buna göre Meta, 2025'te 114-119 milyar dolar arasında bir harcama yapacak. Bu para, yapay zeka altyapısı, veri merkezleri ve teknik personel istihdamı gibi kalemlere harcanacak. Sosyal medya devinin yapay zeka teknolojileri hızla gelişirken ve sektör değişirken oturup izlemeye hiç niyeti yok.