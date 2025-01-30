Meta, Son Üç Ayda Ne Kadar Para Kazandığını Açıkladı: Türkiye'deki Şirketler Yanında Bakkal Gibi Kaldı
Facebook ve Instagram gibi şirketleri bünyesinde barındıran Meta, Türkiye'deki şirketler para kazanmıyor dedirten 2024 dördüncü çeyrek raporunu yayınladı.
Facebook, Instagram, WhatsApp ve Threads gibi pek çok teknolojiyi bünyesinde barındıran Meta, 2024'ün son üç ayında ne kadar gelir elde ettiğini açıkladı. Performansıyla tüm beklentileri altüst etmeyi başaran şirket, özellikle yapay zeka teknolojilerine yaptığı yatırımların meyvesini toplamaya başlamasıyla dikkatleri üzerine çekti. İşte detaylar!
Meta Q4 Raporu
Meta, 2024'ün son üç ayında toplamda 48,4 milyar dolar gelir elde etti. Bu meblağ, analistlerin tahmini olan 46,9 milyar dolar gelir beklentisinin üzerinde olmasıyla dikkat çekti. Son çeyreğin de tabloya dahil olmasıyla Meta'nın 2024 yılındaki toplam karı bir önceki yıla göre yüzde 59 artarak 62,4 milyar dolara ulaştı.
Basit bir örnek vermek gerekirse bu kar oranı Türkiye'deki en değerli 100 şirketin toplam piyasa değerinden daha fazla. Brand Finance'ın 2024 yılı "Türkiye'nin En Değerli Markaları" araştırmasına göre, Türkiye'nin en değerli 10 markası ve marka değerleri ise şu şekilde:
- Türk Hava Yolları (THY): 1,985 milyar dolar
- Arçelik: 1,265 milyar dolar
- Vestel: 917 milyon dolar
- İş Bankası: 859 milyon dolar
- Garanti BBVA: 831 milyon dolar
- Ford Otosan: 816 milyon dolar
- Ziraat Bankası: 665 milyon dolar
- Yapı Kredi: 596 milyon dolar
- LC Waikiki: 542 milyon dolar
- Akbank: 532 milyon dolar
Gördüğünüz üzere ortada bir yarış bile yok. Rapordaki asıl ilginç detay ise Meta'nın 2025 planları oldu. Şirket, 2025 yılında maliyetlerin artacağını ve bunun en büyük nedeninin altyapı yatırımları olacağını belirtti.
Mark Zuckerberg'i DeepSeek Bile Durduramadı: Para Saçmaya Devam
DeepSeek Silikon Vadisi'ni tedirgin ederken Meta'nın tepkisinin ne olacağı merak ediliyordu. Mark Zuckerberg DeepSeek hakkındaki görüşünü belirtti.
Buna göre Meta, 2025'te 114-119 milyar dolar arasında bir harcama yapacak. Bu para, yapay zeka altyapısı, veri merkezleri ve teknik personel istihdamı gibi kalemlere harcanacak. Sosyal medya devinin yapay zeka teknolojileri hızla gelişirken ve sektör değişirken oturup izlemeye hiç niyeti yok.