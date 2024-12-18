Meta’ya 251 Milyon Euro’luk Rekor Ceza Kesildi

Meta, eski adıyla Facebook, 2018 yılında yaşanan veri ihlali nedeniyle İrlanda Veri Koruma Komisyonu (DPC) tarafından tam 251 milyon Euro cezaya çarptırıldı.

Bu ihlal, dünya genelinde 50 milyondan fazla Facebook hesabını etkiledi ve yaklaşık 3 milyon hesap da AB ülkelerindeki kullanıcılara aitti.

Veri İhlalinin Detayları 2018 yılında gerçekleşen bu siber saldırıda, kullanıcıların şu kişisel bilgileri ele geçirildi:

İkamet adresi

Ad ve soyad

Çocuklara ait kişisel bilgiler

İş yeri bilgileri

Zaman tünelindeki gönderiler

E-posta adresi

Telefon numarası

Dinî inanç

Doğum tarihi

Üye olunan gruplar

Cinsiyet

Bunca Veri Nasıl Sızdırıldı?

Bu ihlal, Facebook platformundaki kullanıcı token’larının yetkisiz kişilerce ele geçirilmesi sonucu ortaya çıktı. Meta, ihlali kısa sürede çözdüğünü açıklasa da bu durumun sonuçları ağır oldu.

Meta’ya Yöneltilen Suçlamalar İrlanda Veri Koruma Komisyonu, cezanın gerekçelerini şu şekilde sıraladı:

Eksik Bildirim: Meta, veri ihlali bildiriminde gerekli tüm detayları paylaşmadı. Bu nedenle 8 milyon Euro ceza kesildi. Yetersiz Belgelendirme: Her bir ihlalin detaylarını ve alınan önlemleri doğru şekilde belgeleyemediği için 3 milyon Euro ceza aldı. Veri Koruma İlkelerine Uyum Eksikliği: İşlem sistemlerinin tasarımında veri koruma ilkelerine uyum sağlamadığı için 130 milyon Euro ceza verildi. Veri İşleme Politikalarının İhlali: Meta, yalnızca gerekli kişisel verilerin işlenmesi gerektiği kuralına uymadığı için 110 milyon Euro ceza ödemek zorunda kaldı.

Meta’nın Tepkisi Meta’nın bu karara itiraz etmesi bekleniyor.