Meta’nın Akıllı Gözlüklerinde Yeni Özellikler: Canlı İşlevsellik ve Anında Çeviri

Teknoloji devlerinden Meta, Ray-Ban akıllı gözlüklerine canlı yapay zeka işlevselliği ve anında çeviri özelliği entegre etti. Yapay zekanın dokunuşu sayesinde bu gözlük modeli, kullanıcıların sorularını gerçek zamanlı olarak yanıtlıyor ve gözleriyle gördüklerini algılıyor.

Meta’ya göre, bu gözlükler tamamen eller serbest bir şekilde çalışarak yemek hazırlama, bahçe işleri veya yeni bir mahalleyi keşfetme gibi günlük aktivitelerde yardımcı olabilir.

Kullanıcılar artık “Hey Meta” uyandırma kelimesini kullanmadan sorular sorabilir ve gözlükler, daha önceki soruların bağlamını anlamaya devam edebilir.

Meta, gelecekte yapay zekanın sorulmadan önce bile yararlı öneriler sunabileceğini belirtiyor.

Anında Çeviri Yapıyor, Şarkı "Shazam"lıyor

Yeni çeviri özelliği sayesinde, gözlükler İngilizce ile İspanyolca, Fransızca veya İtalyanca arasında anında çeviri yapabiliyor. Bu özellik, konuşmalardaki metinleri gözlük hoparlörlerinden ya da bağlı bir akıllı telefondan İngilizce’ye çevirerek sunuyor ve tersi için de çalışıyor.

Ayrıca artık Shazam entegrasyonuyla bir şarkının adını kolayca bulabiliyor. "Hey Meta, bu şarkının ismini bulur musun?" diye sorduğunuzda, Shazam şarkın adını ve sanatçıyı belirliyor. Apple’ın sahibi olduğu Shazam, bu özellikle iOS’taki derin entegrasyonunu Meta gözlüklerine de taşıyor.

Tabii şu an bu modelin Meta gözlük kullanıcıları için açık olan Erken Erişim Programı’nın bir parçası olduğunu hatırlatmakta fayda var. Katılımlar, Meta’nın web sitesinden yapılabiliyor ancak şu an için ABD ve Kanada’daki sınırlı sayıdaki kullanıcıları kapsıyor.

Meta’nın bu yenilikleri hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Akıllı gözlükler, günlük yaşamınızı kolaylaştırır mı? Fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz!