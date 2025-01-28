Meta AI, Sizden İzinsiz Sosyal Medya Profillerinizi Kontrol Edebilecek!

Dünyaca ünlü sosyal medya şirketi Meta, ABD merkezli diğer pek çok teknoloji firması gibi yapay zeka alanına büyük yatırımlar yapıyor. Şirket, bu yatırımların sonucunda geçtiğimiz yıl Meta AI isimli epey kullanışlı bir yapay zeka asistanı geliştirmiş ve bu asistanı Instagram, Facebook ve WhatsApp kulllanıcılarının beğenisine sunmuştu.

Dev şirket şimdiyse Meta AI'a bir dizi yeni özellik getirdi. Yeni özellikler pek çok kişi tarafından beğeni toplasa da beraberinde oldukça kritik bazı gizlilik şüphelerini beraberinde getirdi.

Meta AI, Kullanıcıların Facebook ve Instagram Profillerini İstediği Zaman İnceleyebilecek

Mark Zuckerberg yönetimindeki firmanın, Meta AI'ya eklediği yeni özellikler pek çok kullanıcı için oldukça yararlı avantajlar sunuyor. Örneğin Meta AI artık kullanıcılarla geçmişe dönük konuşmaları hatırlayabiliyor. Bununla birlikte yapay zeka asistanı herkesle özel ve samimi bir iletişim kurabilecek. Tahmin edeceğiniz üzere bu özellik için her kullanıcı için sosyal medya üzerinden bilgi toplanması gerekiyor.

Sorun da tam bu noktada başlıyor. Meta, bu özellik ile ilgili yaptığı gizlilik açıklamasında Meta AI'ın istediği zaman kullanıcıların sosyal medya platformlarındaki profillerine girip veri toplayabileceğini işaret ediyor. Bu da yeni yapay zeka asistanının sizden izinsiz bir şekilde Facebook veya Instagram'da beğendiğiniz gönderilerden tutun da eklediğiniz adreslere kadar birçok bilgiyi veri tabanına kaydebileceği anlamına geliyor.

Üstelik söz konusu gizlililik açığını kapatmanın herhangi bir yolu yok. Eğer Meta AI'yı kullanmak istiyorsanız, yapay zeka asistanının bilgilerinize erişmesine göz yummanız gerekiyor. Çok yakında ABD ve Kanada'daki tüm kullanıcıların beğenisine sunulacak yeni özellik, bu yönüyle sosyal medya dünyasında büyük bir tartışma konusu haline gelebilir.

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