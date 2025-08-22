Meta, Apple'ı Sırtından Bıçakladı! Hiç Beklemediği Yerden Vurdu

Meta, Silikon Vadisi'nde yapay zekâ alanındaki rekabeti, attığı son adımla karıştırdı. Üstelik sadece sektörü değil, Apple'ın dengelerini de etkilemiş oldu. Apple'ın yıllardır yapay zekâ konusunda rakiplerinin gerisinde kaldığı sır değil.

Siri'nin yıllardır geliştirilememesi, kod karmaşasından ve yapı uyumsuzluğundan ötürü tamamen baştan yazılma zorunluluğu olması gibi detaylar, Apple'ın bu konuda çok yavaş ilerlemesine sebep oldu. Apple mühendisleri, artık yüzünü daha geniş bir alana dönmek istiyor.

Apple AI Ekibinin Lideri Meta'ya Geçti

Yakın zamanda işe alımları durduğunu açıklayan Meta, Apple'ın bulut altyapısı, eğitim ve arama sistemlerine odaklanan AI ekibinin lideri Frank Chu'yu bünyesine kattı. Chu, Mark Zuckerberg'in geçtiğimiz aylarda kurduğu ve alanın önde gelen araştırmacılarını topladığı Superintelligence Labs adlı birime dahil olacak. Hatırlarsanız daha önce Apple'ın temel modeller ekibini yöneten Ruoming Pang'ın şirketten ayrılması sebebiyle pek çok çalışan, rotayı başka şirketlere çevirmişti.

Tim Cook Mesajı Verdi: Daha Fazla Yatırım Yapacağız

Apple cephesinde ise durum giderek daha karmaşık hale geliyor. CEO Tim Cook her ne kadar güzelleme yapmaya çalışsa da, şirket içindeki karışıklık bir türlü düzelmiyor. Apple'ın 2025 üçüncü çeyrek finansal sonuçlarının ardından yapay zekâ konusundaki sorular üzerine bütün çalışanlarına seslenen Tim Cook, "Biz geride kalmış gibi görünüyor olabiliriz ama bu alanda yatırım yapmayı sürdüreceğiz" demişti.

Şimdi önemli isimlerinin en büyük rakiplerinden birine geçmiş olması sebebiyle Apple'ın bu sözlerini nasıl tutacağı bir merak konusu haline geldi. Sizce Apple, geri kaldığı yapay zekâ yarışında durumu toparlayıp rakiplerine yetişebilecek mi, yoksa kan kaybetmeyi sürdürecek mi? Yorumlarda buluşalım.