Google Pixel 10 Etkinliğinde Apple ile Fena Dalga Geçti

Google cephesinde yüzler gülüyor: Bugünkü lansmanında Pixel 10 serisini tanıtan Google, sahnede donanım şovu yapmasının yanı sıra rakiplerine de laf attı. Sahne temposu oldukça yüksekti. Sunucu Jimmy Fallon, seyircilerin ilgisini yüksek safhada mufaza ederken Apple'a da üstü kapalı bir mesaj gönderdi. Hatta bazı yerlerde gönderdiği mesajlar hiç "üstü kapalı" değildi. Google kendinden oldukça emindi ve bu durum sunuma da yansıdı.

Google'dan Apple'a "Balon" Göndermesi

Made by Google 2025 etkinliğinde Pixel 10, Pixel 10 Pro ve Pro XL serisi, Pixel Watch 4 akıllı saat ve Pixel Buds 2a kablosuz kulaklıkları tanıtıldı. Tanıtımın en çok konuşulan anlarından biri, SVP Adrienne Lofton'ın "kapalı bahçe" yaklaşımına değindiği bölüm oldu.

Bu noktada Android'in sunduğu gerçek seçim özgürlüğüne vurgu yapıldı. Ardından konu Apple'ın RCS'ye geçmesine geldi. Lofton, "yeşil-mavi balon (sohbet balonları) tartışması artık çok demode... Artık grup sohbetleri herkes için aynı kalite ve özellikte." mesajını verdi.

"Gemini Gerçek İş Yapar, Siri ise Ortada Yok"

Sonradan sahneye çıkan Rick Osterloh da; önce kullanıcılara yüksek noktadan vaatler verilip sonradan bu vaatlerin gerçekleştirilmemesine parmak bastı. Bu noktada Gemini yapay zekâsının "gerçek iş çıkarması" ile ilgili bir yorum yapıldı.

Yani direkt olarak Apple'ın Siri konusundaki başarısızlığına gönderme yaptılar. Bildiğiniz üzere Apple, uzun zamandır Siri'nin geleceğini söylüyor ancak teknoloji dünyası, her yeni güne başka bir "Siri ertelendi" haberiyle uyanıyor.

Osterloh ayrıca, "Araba Kazası Algılama" gibi güvenlik odaklı özelliklerin önce Pixel'de yer aldığını hatırlatarak bu fikrin kendilerine ait olduğunu söyledi. Apple'ın kaza algılama, uydu mesaj sistemleri ve sağlık takibi gibi teknolojileri şimdiye kadar pek çok kişinin hayatını kurtarmıştı.