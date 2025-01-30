Meta, Donald Trump'tan Özür Dilemek için 25 Milyon Dolar Ödeyecek

Kasım ayında yeniden ABD Başkanı seçilen Donald Trump, kuşkusuz tarihin en etkileyici dönüş hikayelerinden birini yazdı. Hatırlayacak olursanız Trump, 2021 yılında Joe Biden'a karşı seçimleri kaybetmiş ve destekçilerinin ABD Kongre binasına yaptığı baskında "insanları teşvik etmekle" suçlanmıştı.

Bunun sonucu olarak sosyal medya şirketleri dahil herkes eski başkana sırt çevirmiş ve hatta hesaplarını devre dışı bırakmıştı. Şimdi ise rüzgarı arkasına alan ve yeniden ABD Başkanı olan Donald Trump, Meta'ya açtığı davayı sonlandırmak için 25 milyon dolar alacak. İşte detaylar!

Meta, Donald Trump ile Aralarındaki Buzları Eritmek için 25 Milyon Dolar Ödemeyi Kabul Etti

Meta, ABD Kongre Baskını sonrasında Donald Trump'ın Facebook hesabını askıya almasıyla başlayan davayı çözmek için 25 milyon dolar ödemeyi kabul etti. İddialara göre Meta CEO'su Mark Zuckerberg, seçim sonrası Trump'a yaptığı bir ziyaret sırasında davayı gündeme getirdi ve artık çözülmesi gerektiğini belirtti.

Zuckerberg'ün uzattığı zeytin dalını kabul eden Trump'ın anlaşmayı kabul ettiği de iddialar arasında yerini aldı. Paranın ise yeni başkanın adını taşıyacak bir kütüphane için kullanıcılacağı öğrenildi. Yine de belirtmekte fayda var ki 25 milyon dolar Trump'ın son zamanlarda Meta'dan aldığı tek şey değil.

Mark Zuckerberg'ün yönetimindeki şirket, bir süredir bazı isteklere boyun eğmesiyle gündeme geliyor. Seçim sonrası Zuckerberg, Meta'nın uzun süredir devam eden doğrulama programını sonlandırdı ve göçmenler ile LGBTQ bireyleri hedef alan nefret söylemiyle ilgili içerik denetim standartlarını gevşetti.

Ayrıca şirketin çeşitlilik programlarını kaldırdı ve Trump destekçisi UFC CEO'su Dana White'ı yönetim kuruluna ekledi. Donald Trump ise bu gelişmeler sorulduğunda "pozitif bir adım" yorumunu yaptı. Şirketin Donald Trump'ı memnun ettiği açık olsa da kazancının ne olduğu şimdilik belirsiz.

Hatırlayacağınız üzere Trump, 2020 seçim kampanyası sırasında Zuckerberg'i kendisine karşı "komplo kurmakla" suçlayarak hapisle tehdit etmişti. Şimdi ise işler 180 derece değişimiş gibi duruyor.