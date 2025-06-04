Gizli Sekmede Bile İzlendik! Sosyal Medya Devlerinden Büyük Skandal

Büyük teknoloji şirketlerinin sahip oldukları gücü kullanarak kullanıcı verilerini gizlice toplamasına sık sık tanık oluyoruz. Bu tür durumlar genellikle sosyal medya devlerinin adının karıştığı olaylarla gündeme geliyor. Son olarak benzer bir olay daha yaşandı. Öyle ki Instagram ve Facebook’un sahibi Meta ile Google’ın rakibi Yandex’in kullanıcıların verilerini habersizce topladığı ortaya çıktı. Peki bu veriler nelerden oluşuyor?

Meta ve Yandex, Kullanıcı Verilerini İzinsizce Topladı!

Yalnızca Android kullanıcılarını hedef alan bu skandal, Hollanda’daki Radboud Üniversitesi ve IMDEA Networks’ten akademisyenler tarafından ortaya çıkarıldı. Araştırmacılar, Meta ve Yandex’in Android kullanıcılarının tarayıcı üzerinden yaptığı internet aramalarını izinsiz şekilde takip ettiğini ve elde edilen verileri kendi uygulamalarını geliştirmek için kullandığını tespit etti.

Android’in geliştiricisi Google, akademisyenler tarafından hazırlanan raporu inceledikten sonra verilerin gerçekten gizli şekilde toplandığını doğruladı. Buna karşı Meta konuyu araştırdıklarını belirtirken, Yandex ise topladığı verilerin hassas olmadığını ve yalnızca kişiselleştirme amacıyla kullanıldığını savundu.

Ocak Ayında Fark Edildi

Radboud Üniversitesi’nden Yardımcı Doçent Güneş Acar, gizli veri toplamanın ocak ayında fark edildiğini belirtti. Bunun nasıl gizli bir şekilde yapıldığı da netleşti. Öyle ki Acar, Meta ve Yandex’in uygulamalarının Android cihazlarda arka planda çalışırken bir komut dosyası yüklediğini ve bu dosyanın kullanıcı verilerini kendi uygulamalarına aktardığını keşfetti.

Uzmanlara göre bu komut dosyaları, Android’in güvenlik önlemlerini aşarak Meta ve Yandex’in kullanıcının izni ve bilgisi olmadan tarayıcıdaki tüm geçmişini takip etmesini sağlıyor. Üstelik akademisyenler, bu uygulamaların kullanıcı gizli modda olsa bile verileri izlemeye devam ettiğini söylüyor. Yani yaşanan olay gizlilik açısından oldukça büyük bir skandal.

Daha önce buna benzer olaylar yaşandığında şirketlere para cezası kesildiğini ve yasal soruşturmalar açılabildiğini gördük. Bu skandalın nasıl sonuçlanacağını ise hep birlikte göreceğiz. Bir güven kaybı yaşanacağı kesin.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.