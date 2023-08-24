Meta Açıkladı: Bir Uygulama Daha Tarihe Karışıyor!

2016 yılında erişime açılan Messenger Lite uygulaması, Meta'nın yeni kararıyla kapatılacak. Android telefonlar için geliştirilen uygulama artık günümüzün hızına yetişemiyor.

Eylül ayında desteği sonlandırılacak uygulamanın Facebook Lite ve Instagram Lite versiyonları hâlâ Play Store'da bulunuyor.

Kapatılma Sebepleri Neler?

Messenger Lite, az yer kaplama özelliğiyle eski Android telefonlar için oldukça güzel bir uygulamaydı. Ancak sınırlı depolama alanı ve performans gücü şimdiki telefonlara yetişmekte zorlandı.

Uygulama, grup sohbetleri ve fotoğraf paylaşma gibi temel mesajlaşma özellikleri ile kullanıcıların sosyalleşmesine katkı sağlıyordu. Basit görünümü ve akılda kalıcı arayüzü sayesinde bir zamanlar neredeyse tüm telefonlarda kullanıldı.

Ancak uygulamanın geride kalmış teknik özellikleri günümüzün akıllı telefonlarıyla uyum sağlayamadı. Meta da tüm bunları göz önüne alarak uygulamayı 18 Eylül'de kapatma kararı aldı.

Kapatılma süreci kademe kademe gerçekleşeceği için kullanıcılar Messenger'a yönlendirilecek. Uygulamadaki tüm mesajlar Messenger'da da görüntülenebilecek. Böylece kullanıcılar kapanmadan etkilenmeyecek.

Meta kullanıcıların kendini güvende hissetmesini sağlamak için konuyla ilgili şöyle bir açıklama yaptı: "Sohbetlerinizin sizin için önemli olduğunu biliyoruz, dolayısıyla Messenger Lite'taki her şey Messenger'da hâlâ mevcut."

Meta, kullanıcıları Messenger'a yönlendirmek için "sohbet etmeye devam etmek için Messenger'ı kullan" ibaresini göstermeye başladı.

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