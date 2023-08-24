Yazılım Dünyasında Büyük Gelişme: Meta, Kod Yazabilen Yapay Zekâ Üretti!

Meta, bilgisayar kodunun yazılmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir yapay zekâ (AI) modeli yayınlayacağını söyledi. Yapay zekâ modelinin Meta'nın en son Llama 2 dil modelinin üzerine inşa edildiğini de belirtti.

Cod Llama, programcıların daha sağlam ve iyi belgelenmiş yazılımlar yazmasına yardımcı olacak.

Açık kaynaklı dil modeline sahip Code Llama, yazılım sektörüne katkı sağlamak adına araştırma ve ticari kullanımlar için ücretsiz olacak.

Code Llama-Python ve Code Llama-Instruct

Yapay zekâ modellerinin kodlamaya ve programlamaya destek olabileceğini söyleyen Meta, Cod Llama'nın iki ek versiyonu olduğunu söyledi. Bunlar; Code Llama-Python ve Code Llama-Instruct.

Code Llama-Python için ince token ayarlamaları yapıldı. Python'un kod oluşturmada en çok karşılaştırma yapılan dil olması ve yapay zekâda önemli bir rol oynaması nedeniyle faydalı olacağı düşünülüyor.

Code Llama-Instruct ise Code Llama'nın ince ayarlı ve uyumlu bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Meta, bu modeli özellikle kod oluşturmak isteyenler için önerdi. Çünkü Instruct modeli, doğal dilde yararlı ve güvenilir yanıtlar üretebilecek şekilde üretildi.

Sonuç olarak Cod Llama; araştırmacılar, yazılım mühendisleri ve STK'lar için faydalı olabilecek bir teknoloji. Meta'nın yazılım sektöründeki bu girişimi diğer şirketleri de harekete geçirebilir.

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