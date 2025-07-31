Meta CEO'su Açıkladı: Sadece Gözleriyle Görenler Kör Olacak

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, şirketin ikinci çeyrek kazanç toplantısında yapay zeka gözlüklerinin geleceğin vazgeçilmez teknolojisi olacağını açıkladı. Zuckerberg'e göre, gelecekte AI gözlüğü kullanmayanlar pek çok açıdan dezavantajlı olacak.

Meta CEO'su Zuckerberg, Yatırımcılarla Geleceği Konuştu

Uzun zamandır sanal (VR) ve artırılmış (AR) gerçeklik teknolojileriyle yakından ilgilenen Meta, sadece bir sosyal medya platformu olmaktan çıkıp geleceğin teknolojilerini inşa etmekte kararlı. Şirketin temel hedefi ise ARIVR teknolojilerini yapay zeka ile bir gözlük formantında birleştirmek ve bunu herkesin kullanacağı bir ürün haline getirmek.

Aslında Meta, Ray-Ban iş birliğinde geliştirdiği akıllı gözlüklerle bu doğrultudaki ilk adımı attı ve beklentileri aşan bir başarı yakaladı. Şirket daha da fazşasını yapabileceğine inanıyor olmalı ki CEO Mark Zuckerberg yatırımcılarla gerçekleştirdiği toplantıda oldulça iddialı konuştu.

Zuckerberg'e göre gözlükler yapay zeka etkileşimi için ideal form faktörü. Bunun temel nedeni ise üzerindeki kamera, mikrofon ve adeta kulağınıza fısıldayan hoparlör sayesinde yapay zeka sizin gördüklerinizi görebilir, duyduklarınızı duyabilir ve sizinle konuşabilir. Üstelik bu daha sadece başlangıç.

Yakın gelecekte bu gözlüklere ekran da eklenecek ve o zaman gerçekten işler değişecek. Hatta Zuckerberg'e göre o kadar değişecek ki AI gözlüğü kullanmayanlar pek çok açıdan dezavantajlı olacak. Adeta sadece kendi gözleriyle görenler kör olacak. Beynini adeta bir yapay zeka ile birleştiren birinin yanıda insan kapasitesi elbette sınırlı kalacak.

Aslında bunun ilk örneklerini Meta'dan olmasa da ilginç projelerde gördük. Bir içerik üreticisi dsaha önce Meta'nın gözlüklerinden birini bir yapay zekaya bağlamış ve yüz tanıma algoritmasıyla konuştuğu her kişinin bilgilerinin kulaklık yardımıyla kendisine aktarılmasını sağlamıştı. Üstelik bu daha sadece başlangıç.

Geleceğin Teknolojisi Bugün Zarar Ettiriyor

Tüm bu projelerin geliştirildiği Reality Labs bölümü, Meta için önemli bir yatırım alanı olmaya devam ediyor. Şirket, ikinci çeyrekte bu bölümde 4,53 milyar dolar zarar açıkladı. 2020'den bu yana birim yaklaşık 70 milyar dolar kayıp verdi. Ancak Zuckerberg bu yatırımların yapay zeka ve tüketici bilişiminin geleceği için kritik olduğunu savunuyor.

70 milyar dolar her ne kadar dünyanın her yerinde inanılmaz bir servet olsa da Meta CEO'sunun hayal ettiği gelecek çok da uzak değil gibi. Özellikle de Meta'nın Ray-Ban iş birliğiyle ürettiği akıllı gözlüklerin beklenmedik bir başarı yakalayarak, satış gelirlerini bir önceki yıla göre üç katından fazla artırdığını düşünürsek.

Sonuçta kim günün her anında ona yardımcı olacak, gözünün önündeki sanal ekran ile kendisine ihtiyacı olan tüm bilgileri verecek ve kulağına ihtiyacı olan bilgileri fısıldayacak bir teknoloji istemez ki.