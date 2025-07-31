A101 14 Bin TL Daha Ucuza iPhone 16 Plus ve Galaxy S21 FE Satıyor

A101 bu hafta iPhone 16 Plus, Samsung Galaxy S21 FE, Redmi 12, Omix güvenlik kamerası, Philips 24 inç oyuncu monitörü, Samsung Galaxy Tab S10 Ultra, Philips 50 inç akıllı televizyon ve Toshiba 55 inç akıllı televizyon satıyor.

A101'de Satılan iPhone 16 Plus ve Galaxy S21 FE'nin Fiyatı

A101'de iPhone 16 Plus'ın 128 GB depolama alanına sahip sürümü 65 bin 999 TL'ye satılıyor. Bu telefon, Apple'ın çevrim içi mağazasında 79 bin 999 TL fiyat etiketine sahip. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefonda A18 işlemcisi ve 8 GB RAM mevcut.

Samsung Galaxy S21 FE'nin 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 16 bin 299 TL'ye satılıyor. Redmi 12'nin 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü ise 7 bin 199 TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

Satışa sunulan teknolojik ürünler arasında 1.099 TL fiyata sahip Omix IP güvenlik kamerası, 4 bin 999 TL fiyatlı Philips 24 inç 1 ms Full HD oyuncu monitörü ve 37 bin 999 TL fiyata sahip Samsung Galaxy Tab S10 Ultra yer alıyor.

Bu hafta ayrıca A101 marketlerde akıllı televizyonlar da bulunuyor. 31 Temmuz'dan itibaren 26 bin 499 TL fiyata sahip Philips 50 inç 4K TitanOS Ambilight akıllı televizyon ve 19 bin 499 TL fiyatlı Toshiba 55 inç 4K akıllı televizyon satılmaya başlandı.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

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