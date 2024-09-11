Meta'dan Narin Soruşturmasıyla İlgili Açıklama Geldi! Silinen WhatApp Mesajları Kurtarılacak mı?

Türkiye, Narin Güran'ın yasını tutuyor. Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni, 19 gün sonra bulundu. Olayla ilgili Güran ailesinden pek çok kişi tutuklanırken, sır perdesini aralayacak anahtarın ise WhatsApp olduğu iddia edildi.

Yetkililer, Meta'dan soruşturmanın baş şüphelisi olan Salim Güran'ın telefonundan silinen WhatsApp mesajlarının geri getirilmesini isterken, konuyla ilgili Meta İletişim Direktörü Joshua Breckman'dan açıklama geldi. Peki silinen WhatsApp mesajları geri getirilecek mi?

Meta, Silinen WhatApp Mesajlarını Geri Getirecek mi?

Türkiye, bir süre önce Narin Güran soruşturması kapsamında Meta'dan silinen WhatsApp mesajlarını geri getirmesini istedi. Dunya Gazetesi'nin haberine göre, Meta İletişim Direktörü Joshua Breckman, bu konuda Türkiye'nin taleplerine dönüş yaptı.

"WhatsApp, bireylerin kişisel konuşmalarını yedeklemiyor." diyen Breckman, Bizde olmayan verileri sağlamamız mümkün değil." açıklamasında bulundu. Bu durumun arkasındaki neden ise Meta'nın yardım etmek istememesi değil, hepimizin hayatının bir parçası olan uçtan uca şifreleme.

Bilmeyenler için uçtan uca şifreleme, bir mesajın yalnızca gönderici ve alıcı tarafından okunabilmesini sağlayan bir güvenlik teknolojisidir. Mesaj, gönderilirken şifrelenir ve alıcıya ulaşana kadar şifreli kalır. Böylece aradaki kimse, hatta hizmet sağlayıcı bile, mesajın içeriğini göremez.

Bu durum WhatsApp gibi uygulamaları kullanması güvenli hale getirirken, bu tip olaylarda ise yetkilileri çaresiz bırakıyor. Meta'nın paylaşabileceği tek bilgi ise kime mesaj atıldığı, ne zaman atıldığı, atılan telefonun modeli ve IP adresi gibi teknik bilgiler. Her ne kadar bunlar da önemli bilgiler olsa da soruşturmanın seyri için yeterli olup olmayacağı bilinmiyor.

Ne yazık ki bu durumda gerçeğin açğıa çıkması ve sorumluların en ağır cezayı almasını ummak dışında yapabileceğimiz bir şey kalmıyor.