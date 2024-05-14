Vision Pro'nun Heyecanlandıran Özelliği Meta Quest 2 ve Quest 3'e Geldi!

Meta, dün yaptığı bir açıklama ile Apple Vision Pro'nun en sevilen özelliklerinden birini Quest 2 ve Quest 3'e de getirdiğini duyurdu.

Teknoloji devi, Seyahet Modu özelliğini artırılmış gerçeklik gözlüklerine getirerek beklenmeyen bir hamle yapmış oldu.

Bu özellik sayesinde yenilenmiş diyebileceğimiz her iki AR gözlük, uçaklarda film izleme, oyun oynama ve uygulamaları kullanma gibi pek çok farklı imkanı kullanıcılara sunmuş olacak.

Quest 2 ve 3'e Seyahat Modu Özelliği Geldi

Seyahat modu özelliği sayesinde uçaklardaki Wi-Fi'a bağlanarak ücretsiz video deneyimi yaşanabileceğini de açıklayan şirket, gözlüklere yüklenmiş uygulama ve oyunlar için de Wi-Fi'a ihtiyaç olmayacağından emin olunması gerektiğini belirtti.

Bahsi geçen özelliğin uçakların hareketlerinin hesaba katılarak ayarlandığı söyleniyor. Yakın zamanda trenlere uygun olacak ayarlamaların da yapılacağı söylenen Seyahat Modu özelliği, Quest'lerde Ayarlar bölümünden "Deneysel Özellik" seçeneğinden "Hızlı Ayarlar"a geçerek etkinleştirilebilecek.

Quest 2 ve 3'ün kullanıcıların uçakta olduğunu algılayarak bu özelliği otomatik açabilmenize de imkan tanıyacak şekilde geliştirildiği belirtiliyor. ancak mod değişikliği yapmak için cihazın tekrar başlatılması da gerekebilir.