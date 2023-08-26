Meta'nın Akıllı Gözlüğü Ray-Ban Stories'in İkinci Versiyonu Tanıtıldı!

Meta, akıllı gözlük Ray-Ban Stories'i ilk olarak 2021 yılının eylül ayında tanıtmıştı. 300 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulan gözlük, beklenilenin aksine pek de ilgi görmedi.

Bunun üzerine Meta, gözlüğün özelliklerini geliştirdiğini ve ikinci versiyonunu piyasaya süreceğini duyurdu. Ray-Ban Stories 2.0 satışlarının sonbaharda yapılması bekleniyor.

Instagram'da Canlı Yayın Yapabilecek!

Akıllı gözlüğün yeni versiyonunda Instagram ve Facebook'ta canlı yayın yapılabilecek. Canlı yayın açıldığında gözlükteki LED ışık yanıp sönecek.

Kullanıcı tıpkı telefonlarda olduğu gibi canlı yayın esnasında takipçilerinden gelen yorumları okuyabilecek.

Gözlüğün canlı yayın yapabilmesi için çerçevesinin sol üst veya sağ üst köşesinde bir kamera olacak. Böylece kullanıcı akıllı telefonuyla eşleştirme yaparak canlı yayını sorunsuz bir şekilde açabilecek.

Ayrıca ikinci gözlük, ilk versiyonuna göre daha iyi bir kamera sensörüne sahip olacak. Bunun yanı sıra batarya ömrü ve sesli geri bildirim gibi özelliklerin de geliştirildiği biliniyor.

Ray-Ban Stories 2.0 modelinde etraftan gelecek ortam gürültüsünün de önlenmesi sağlanacak. Bunu sağlamak için gürültü engelleme özelliğinin üstünde çalışmalar yürütüldüğü belirtiliyor.

Meta'nın akıllı gözlüğü, bir şeyi kaydetmek veya fotoğraflamak için insanların yanlarında kamera taşımak zorunda kalmamasını sağlayacak. Hatta özellikle gazeteciler için bu gözlüğün çok daha kullanışlı bir seçenek olacağı düşünülüyor.

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