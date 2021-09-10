Facebook'un Akıllı Gözlüğü Ray-Ban Stories Tanıtıldı

Facebook'un akıllı gözlüğü Ray-Ban Stories resmi olarak tanıtıldı ve satışa sunuldu. Fotoğraf ve video çekebilme özelliğine sahip olan akıllı gözlük fiyat etiketi ile dikkat çekiyor. Peki, sosyal medya platformunun akıllı gözlüğünün özellikleri ve fiyatı nedir? Konuya dair merak edilen detaylar haberimizde.

Facebook'un Akıllı Gözlüğü Ray-Ban Stories Özellikleri ve Fiyatı

Dünyanın en popüler sosyal medya hizmetlerinden bir tanesi olan Facebook ve Amerika Birleşik Devletleri merkezli gözlük üreticisi Ray-Ban bir iş birliği gereçkleştirdi. Yapılan iş birliği sonucunda bir akıllı gözlük geliştirildi.

Sosyal medya platformu, Ray-Ban Stories isimli akıllı gözlüğü resmi olarak tanıttı. Ray-Ban resmi web sitesi üzerinden satışa sunulan akıllı gözlük 299 dolar fiyat etiketine sahip. Siyah, mavi, kahverengi dahil 6 farklı renk seçeneğine sahip olan gözlüğün sağ camında Ray-Ban yazısını yer alıyor.

Facebook ve Ray-Ban iş birliği ile geliştirilen akıllı gözlük tasarım anlamında geleneksel gözlüklere oldukça benziyor. Fotoğraf ve video çekebilme yeteneğine sahip olan gözlüğün sağ ve sol kısmında kamera sensörü bulunuyor.

Gözlüğün her iki kısmında yer alan kameralar 5 megapiksel çözünürlüğe sahip. Bu kameralar fotoğraf çekiminde 2592 x 1994 piksel çözünürlük sunuyor. Gözlüğün 1184 x 1184 çözünürlükte 30 FPS video kaydı yapabildiği açıklandı. Gözlük ayrıca HDR ve video sabitleme işlemleri için AI kullanıyor.

Ray-Ban Stories ile bir fotoğraf çekmek için gözlüğün üzerindeki butona kısa süreliğine basılı tutmanız gerekiyor. Aynı butona hızlı bir şekilde bir kez dokunarak video kaydı işlemini başlatabilirsiniz. Video kaydını durdurmak için tekrar aynı butona dokunmanız gerekiyor.

Akıllı gözlükte ayrıca sesli kontrol özelliği de mevcut. Sesli komutlar sayesinde fotoğraf çekebilir veya video kaydını başlatabilirsiniz. Gözlük ile çekilen fotoğraf ve videolar daha sonra "Facebook View" uygulamasına yükleniyor.

Android ve iOS platformlarında yer alan Facebook View, akıllı gözlük ile çekilen video ve fotoğraflara erişmenin tek yoludur. Bu uygulama üzerinden görütüleri akıllı telefonunuzun galerisine doğrudan kaydedebilir veya Instagram ve Facebook gibi sosyal medya uygulamalarına aktarabilirsiniz.

Paylaşılan bilgilere göre gözlükte 2 adet mikro hoparlör ve 3 adet mikrofon yer alıyor. Bağlantı tarafında Wi-Fi (802.11 Ac, 2.45/5 Ghz) ve Bluetooth 5.0 desteği mevcut.