Gerilim Büyüyor: Meta'nın Sözcüsü, Rusya'nın Arananlar Listesine Alındı!

Medya kuruluşlarına göre Rusya, Meta sözcüsü Andy Stone'u belirsiz terörizm suçlamalarıyla arananlar listesine ekledi.

Rusya'nın muhalefetini ve cezaevi sistemini takip eden bağımsız haber sitesi Mediazona'nın haberine göre sosyal medya devi Facebook'un ana şirketi Meta'nın iletişim direktörü olan Stone, Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından aranıyor.

Rusya, Mart 2022'de Facebook ve Instagram'ı yasaklamış ve ana şirketi Meta'yı "aşırılıkçı" olarak nitelendirmişti. Ayrıca Ekim 2022'de Meta'yı "terörist ve aşırılıkçı" bir örgüt olarak tanımlamıştı.

Kremlin, Şubat 2022'de Ukrayna işgalini başlattığından bu yana batılı sosyal medya platformlarına, protestoculara ve bağımsız haber kuruluşlarına yönelik kapsamlı bir baskı başlattı. Mediazona'nın haberine göre Meta sözcüsü bu yılın Şubat ayında İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesine sessizce eklendi.

Geçmişte Mark Zuckerberg'in de Ülkeye Girişi Yasaklanmıştı

Rus Tass haber ajansı da Bay Stone'un Moskova'nın arananlar listesine "Rus Ceza Kanunu maddesi" uyarınca alındığını bildirdi.

Rus hükûmeti ile Meta arasındaki gerilim, Meta'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ve Ukrayna'daki savaşına yönelik nefret söylemi politikalarını gevşettiğini açıklamasının ardından tırmanmıştı.

Gevşetilen kurallar, Meta'nın nefret söylemi politikasında geçici değişikliklere izin vererek, "'Rus işgalcilere ölüm' gibi şiddet içeren söylemler gibi normalde (kurallarını) ihlal edecek her türlü siyasi ifadeye" izin verilmesine yol açmıştı.

Ayrıca son olarak Nisan 2022'de Rusya, Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in ülkeye girişini de resmen yasaklamıştı.

Rusya ve Meta arasındaki gerilim giderek büyüyor ve bu durumun ileride ne gibi sonuçlara yol açacağı belirsizliğini koruyor.