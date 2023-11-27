Elon Musk ve İsrail Anlaştı: Gazze'ye İnternet Sağlanmayacak!

İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi'ye göre Elon Musk ve İsrail bir ön anlaşmaya vardı. Anlaşma, Musk'ın sahibi olduğu Starlink uydu internet sisteminin İsrail İletişim Bakanlığı'nın onayı olmadan Gazze Şeridi'ne internet erişimi sağlamamasını amaçlıyor.

Bakan Karhi anlaşmadan dolayı Musk'ı tebrik ederken, bunun Hamas ile yaşanan çatışma bağlamındaki önemini vurguladı.

Karar, İsrail'in 18 Ekim'de Elon Musk'ın şirketi SpaceX ile Starlink uydu internet sisteminin kullanımına ilişkin görüşmelere başlamasının ardından geldi.

Starlink Uyduları Gazze'ye İnternet Sağlamayacak

Musk daha önce 28 Ekim'de Starlink'in Gazze'deki uluslararası yardım kuruluşlarına internet hizmeti sağlayacağını duyurmuş ve bu, Bakan Karhi'nin bu girişime karşı olduğunu açıklamasına yol açmıştı.

Şu an itibariyle Elon Musk, bu son anlaşma ya da İsrail İletişim Bakanı tarafından dile getirilen konular hakkında kamuoyuna herhangi bir yorumda bulunmadı. Gazze Şeridi'nde internet erişimini çevreleyen dinamikler, jeopolitik ve insani sonuçlarıyla devam eden çatışmanın odak noktası olmaya devam ediyor.

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