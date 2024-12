SpaceX, Meta, Microsoft Gibi Devlerin Katılımıyla Gerçekleşen Take Off, İstanbul'da Başladı!

Uluslararası yatırımcılardan küresel teknoloji liderlerine ve başarılı girişimlere kadar geniş bir katılımcı kitlesini İstanbul'da ağırlayan etkinlik Take Off, bugün itibariyle kapılarını ziyaretçilere ve dahi dünya çapındaki önemli şirketlerin temsilcilerine açtı.

2018 yılından bu yana düzenlenen Take Off İstanbul, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı öncülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi işbirliğiyle organize ediliyor.

Etkinlikte onlarca büyük şirketten temsilciler yer alıyor ve geleceğin girişimcileriyle bir araya gelip yenilikçi fikirleri tartışıyorlar.

Take Off İstanbul 2024 Etkinliği Katılımcıları

Bu yılın etkiliğinde misafir listesi oldukça güçlü... SpaceX, Axiom Space, Founders Space, Meta, Samsung Electronics Türkiye, Microsoft, ASELSAN, Turkcell, GitHub, Google Cloud Türkiye ve Trendyol gibi dünyaca ünlü şirketlerin temsilcilerini ağırlayacak.

Katılımcılar, bu şirketlerin önde gelen isimlerinden sektörün geleceğine dair bilgi ve ilham alma şansı bulacak. Çeşitli teknoloji alanlarından girişim ekosistemi paydaşları ve sponsorlar, ziyaretçilerle istişare ederek hem profil ağlarının genişlemesine, hem de ilham ve bilgi alma şansını sunacak.

Etkinlik boyunca yatırım ödülleri dağıtılacak ve hem yerel hem de global liderlerle işbirliği imkanları sunulacak. Onlarca farklı ülkeden 200’den fazla girişim etkinlikte yer alarak kendi projelerini sergileyecek.

YouTube Kanalında Canlı Yayın

Etkinlik, Take Off İstanbul'un resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Dileyen kullanıcılar eş zamanlı olarak etkinliği takip etme fırsatını elde edecek. Kanala Take Off resmi web sitesinden ulaşabilirsiniz.