Meta, Türkiye Yerel Seçimi Öncesi Adaylar İçin Yapılan Reklam Harcamalarını Paylaştı!

Meta, hem Facebook hem de Instagram üzerinden Türkiye'deki siyasi partilerin ve isimlerin 30 günlük reklam harcamalarını açıklandı.

Her seçim döneminde oldukça şeffaf bir şekilde verileri açıklayan şirketin son verilerine bakıldığı zaman 30 günlük süreçte Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum için CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'ndan üç kat fazla reklam harcaması yapıldığı görülüyor.

Yerel Seçimlere Giderken Partiler İçin Ne Kadar Harcandı?

Mart ayının son günü yapılacak olan yerel seçimlere sayılı gün kalmışken, tüm isimler için düzenlenen kampanyalar da hız kazandı. Geleneksel medyanın haricinde sosyal medya platformlarında da kitlelerine ulaşmaya çalışan liderlerin vaatlerinin yer aldığı reklamlar Instagram ve Facebook üzerinden yayınlanıyor.

10 Haber'in haberine göre Medya ve İletişim Uzmanı Okan Yüksek Meta'nın son 30 günlük raporunu inceledi ve harcamaların ne oranda olduğu bilgisini paylaştı. Siyasi partilerin her iki platform için harcadığı miktarlar şu şekilde:

CHP : 15.010.158 TL

: 15.010.158 TL AK Parti : 2.134.214 TL

: 2.134.214 TL Deva Partisi : 1.127.539 TL

: 1.127.539 TL Bağımsız Türkiye Partisi : 1.080.258 TL

: 1.080.258 TL Saadet Partisi: 442.905 TL

Siyasi partilerin reklamları haricinde adaylar özelinde de reklamlar yapıldı. Bu reklamlar için kişi özelinde yapılan harcamalar da şu şekildedir: