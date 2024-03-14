Meta, Türkiye Yerel Seçimi Öncesi Adaylar İçin Yapılan Reklam Harcamalarını Paylaştı!
Meta, Türkiye'deki yerel seçim için hem Instagram hem de Facebook üzerinde adaylar için yapılan harcamaların ne kadar olduğunu açıkladı. İşte detaylar!
Meta, hem Facebook hem de Instagram üzerinden Türkiye'deki siyasi partilerin ve isimlerin 30 günlük reklam harcamalarını açıklandı.
Her seçim döneminde oldukça şeffaf bir şekilde verileri açıklayan şirketin son verilerine bakıldığı zaman 30 günlük süreçte Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum için CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'ndan üç kat fazla reklam harcaması yapıldığı görülüyor.
Yerel Seçimlere Giderken Partiler İçin Ne Kadar Harcandı?
Mart ayının son günü yapılacak olan yerel seçimlere sayılı gün kalmışken, tüm isimler için düzenlenen kampanyalar da hız kazandı. Geleneksel medyanın haricinde sosyal medya platformlarında da kitlelerine ulaşmaya çalışan liderlerin vaatlerinin yer aldığı reklamlar Instagram ve Facebook üzerinden yayınlanıyor.
10 Haber'in haberine göre Medya ve İletişim Uzmanı Okan Yüksek Meta'nın son 30 günlük raporunu inceledi ve harcamaların ne oranda olduğu bilgisini paylaştı. Siyasi partilerin her iki platform için harcadığı miktarlar şu şekilde:
- CHP: 15.010.158 TL
- AK Parti: 2.134.214 TL
- Deva Partisi: 1.127.539 TL
- Bağımsız Türkiye Partisi: 1.080.258 TL
- Saadet Partisi: 442.905 TL
Elektronik Seçim Sistemi Nedir? Nasıl Çalışır?
Türkiye’de seçimlerin yaklaşması ile birlikte gündeme gelen yenilikçi konular arasında elektronik seçim sistemi yer alıyor.
Siyasi partilerin reklamları haricinde adaylar özelinde de reklamlar yapıldı. Bu reklamlar için kişi özelinde yapılan harcamalar da şu şekildedir:
- Murat Kurum: 5.478.391 TL
- Hakan Tütüncü: 2.438.249 TL
- Ekrem İmamoğlu: 1.628.799 TL
- Hamza Dağ: 1.417.569 TL
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