Meta ve Google'ın Platformlarında Yayınladığı Reklamlarda Gizlice Gençleri Hedef Aldığı Ortaya Çıktı!

Dünyanın önde gelen sosyal meyda ve teknoloji şirketlerinden Meta ve Google, oldukça skandal bir gelişme ile gündeme geldi. İki şirketin anlaşmalı olarak platformlarında yayınladığı reklamlarında özellikle 13-17 yaş arasındaki kullanıcıları gizlice hedef aldığı gün yüzüne çıktı. Üstelik bu iki firmanın reklam politikalarında bu grubu hedef alan reklamları yasakladığını belirtmesi de cabası. Detaylar haberde.

Meta ve Google, Kendi Kurallarını Çiğneyerek Reklamlarında Gizlice 18 Yaş Altı Kullanıcıları Hedef Alıyor!

ABD merkezli kaynakların iddialarına göre, reklamlarında gizlice çocuk yaştaki kullanıcıları hedef alan her iki firmanın da reklam kategorileri arasında "bilinmeyen" olarak etiketlenmiş bir grup bulunuyor. Söz konusu kategoride yer alan kullanıcıların yaşları, cinsiyetleri, ebeveynlik durumları ya da hane gelirlerinin yaşlarının küçük olması sebebiyle belirlenemediği ifade ediliyor.

Aktarılanlara göre Meta ve Google, bu durum üzerinden kendi reklam politikalarına aykırı olsa bile sadece gençlere yönelik reklamları öne çıkarabiliyor. Ayrıca bu kategoriyi seçen reklamverenlerin önemli ölçüde daha geniş bir kitleye ulaştığı da ifade ediliyor.

İddialar iki dev şirketin, genç yaştaki kullanıcıların TikTok gibi rakip platformlara geçiş yapmasını engellemek amacıyla bu yasa dışı kampayayı yürüttüğü yönünde. Daha korkutucu olan şey ise, bahsi geçen firmaların gençlere yönelik reklamları yakında sadece ABD'de değil dünyanın pek çok bölgesinde kullanma niyetinde olduğu söyleniyor.

Google, İddiaların Ardından Soruşturma Başlattı

Söylentilerin odak noktasındaki Google, kısa bir süre önce mevcut iddialara yönelik yeni bir soruşturma başlattığını ve söz konusu kategoriyi hedef alan reklam kampanyalarını iptal ettiğini duyurdu.

Şirket ayrıca konu hakkındaki açıklamasında, "18 yaş altındaki kişilere kişiselleştirilmiş reklamlar yapılmasını yasaklıyoruz, nokta. Satış temsilcilerimize, reklamverenlerin veya ajansların politikalarımızı aşmaya çalışmasına yardım etmemeleri gerektiğini pekiştirmek için ek adımlar atacağız." ifadeleri kullandı.

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